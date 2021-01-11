Варламов покинул ЦСКА. Экс-футболист «армейцев» работал в клубе 12 лет

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11 января 2021, 22:36

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов покидает клуб. Экс-футболист работал на должности тренера молодежной команды «армейцев», а затем – академии клуба.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год. Вместе с клубом он становился вторым в чемпионате России в 1998 и 2002 году, а также выигрывал Кубок страны в 2002 году.

Карьеру игрока Евгений завершил в 2007 году.

5 лет в # ЦСКА в качестве игрока, капитанская повязка, 12 лет в #академияЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков 🔴🔵



Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы pic.twitter.com/Gy6iDkBPET — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 11, 2021