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Варламов покинул ЦСКА. Экс-футболист «армейцев» работал в клубе 12 лет

11 января 2021, 22:36

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов покидает клуб. Экс-футболист работал на должности тренера молодежной команды «армейцев», а затем – академии клуба.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год. Вместе с клубом он становился вторым в чемпионате России в 1998 и 2002 году, а также выигрывал Кубок страны в 2002 году.

Карьеру игрока Евгений завершил в 2007 году.

Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА отправится на просмотр в «Химки».

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RamonCSKA
RamonCSKA ответ мангo (раскрыть)
12 января в 14:28
Я думаю Гончаренко тут не причём и не похоже на диктатуру, нам в любом случае неизвестна их внутренняя кухня
vinyardrip
vinyardrip
12 января в 01:26
    Ironigor
    Ironigor
    12 января в 00:19
    К чему всё это ??? Бульбаш выиграл получается. А итог какой будет ???
    мангo
    мангo
    11 января в 23:37
    Гинер по ходу поплыл .. вот и пошла чистка, дранник оказался таким же дикатором как и Лука.. мало того что побил все антирекорды коуба да еще опохорился внапрочь в Европк он еще и на коллектив погнал..
    Мысыктар
    Мысыктар
    11 января в 23:35
    все верно,чистка и еще раз чистка.
    офигенный
    офигенный
    11 января в 23:27
    афигеть все бегут с ЦСКА
    Futurista
    Futurista
    11 января в 23:20
    Всем спасибо. Все свободны...
    своих не бросаем...коней на переправе не меняем...
    Насмешник
    Насмешник
    11 января в 23:19
    чистка продолжается
    BDA8181
    BDA8181
    11 января в 23:08
      drug01
      drug01
      11 января в 22:53
      Что то резко стали менять коллектив
      sv_1969
      sv_1969
      11 января в 22:43
      Кто-то говоритл что руководство коней своих поставит вместо Онопко и так далее!? А они Евгения уволили!!!
      beefs
      beefs
      11 января в 22:38
      мало знакомый, удачи на новом месте...
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      11 января в 22:37, ред.
      Спасибо Женя за верность клубу!
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