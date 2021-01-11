Варламов покинул ЦСКА. Экс-футболист «армейцев» работал в клубе 12 лет

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов покидает клуб. Экс-футболист работал на должности тренера молодежной команды «армейцев», а затем – академии клуба.
Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год. Вместе с клубом он становился вторым в чемпионате России в 1998 и 2002 году, а также выигрывал Кубок страны в 2002 году.
Карьеру игрока Евгений завершил в 2007 году.
5 лет в #ЦСКА в качестве игрока, капитанская повязка, 12 лет в #академияЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков 🔴🔵— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 11, 2021
Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы pic.twitter.com/Gy6iDkBPET
Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА отправится на просмотр в «Химки».
своих не бросаем...коней на переправе не меняем...
своих не бросаем...коней на переправе не меняем...