Ташуев назначен старшим тренером «Чайки»

назначен старшим тренером «Чайки», об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Решением руководства клуба 7 января Сергей Ташуев назначен старшим тренером команды. Также тренерский штаб пополнил Вячеслав Молчанов.

Сегодня Сергей Абуезидович был представлен футболистам и персоналу, а также примет участие в первом после отпуска занятии, которое пройдет на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В донской столице «Чайка» будет работать до 14-го числа, а с 17-го начнет турецкий этап подготовки к весенней части чемпионата.