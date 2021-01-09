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Ташуев назначен старшим тренером «Чайки»

09 января 2021, 11:06

Сергей Ташуев назначен старшим тренером «Чайки», об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Решением руководства клуба 7 января Сергей Ташуев назначен старшим тренером команды. Также тренерский штаб пополнил Вячеслав Молчанов.

Сегодня Сергей Абуезидович был представлен футболистам и персоналу, а также примет участие в первом после отпуска занятии, которое пройдет на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В донской столице «Чайка» будет работать до 14-го числа, а с 17-го начнет турецкий этап подготовки к весенней части чемпионата.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 11:06
Удачи теперь Чайки
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