Мостовой: «Промес может выложиться на 50% и быть одним из лучших в РПЛ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Аякса» в стан «Спартака».

Промес в «Спартаке»? Квинси всего 29 лет, хороший, футбольный возраст. Первая сторона — болельщики его примут отлично, он остался одним из лучших легионеров в истории. Если он придёт — хорошо. Другая сторона, почему он не хочет оставаться в Нидерландах.

Там у него есть проблемы, может, он хочет от них избавиться. Почему к нам? У нас он может выложиться на 50% и быть одним из лучших. Можно провести параллель со многими легионерами. Повторюсь, с точки зрения футбола «Спартак» только приобретёт. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают.