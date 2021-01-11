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Мостовой: «Промес может выложиться на 50% и быть одним из лучших в РПЛ»

11 января 2021, 18:07

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан «Спартака».

Промес в «Спартаке»? Квинси всего 29 лет, хороший, футбольный возраст. Первая сторона — болельщики его примут отлично, он остался одним из лучших легионеров в истории. Если он придёт — хорошо. Другая сторона, почему он не хочет оставаться в Нидерландах.

Там у него есть проблемы, может, он хочет от них избавиться. Почему к нам? У нас он может выложиться на 50% и быть одним из лучших. Можно провести параллель со многими легионерами. Повторюсь, с точки зрения футбола «Спартак» только приобретёт. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают.

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112910415
112910415
24 января в 21:31
Промес дивно хорош !
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 января в 09:50
"Российские клубы — участники Единой лиги ВТБ смогут заявлять не семь иностранных игроков на сезон, как было раньше, а восемь. При этом в заявку на матч по-прежнему можно будет внести только шестерых легионеров"
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Так что и в баскетболе ЕСТЬ лимит.
batman555
batman555
12 января в 02:18
Мне кажется,или ты пиз,ишь!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 00:38
Я так завсегда за приезд в Лигу добротных игроков....
Промес - один из лучших трансферов Лиги в последние годы...

Скорей всего парень понял что при всей своей мастеровитости лавров одного из лучших игроков в топ-5 ему не сыскать.......и почему бы тогда не заработать на нехилом контракте там где ты один из лучших ??
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 января в 20:40
Всё бы так и было, если бы качественные леги быстрёхонько не превращались в условиях РПЛ в посредственных, потому что им и этого достаточно, чтобы выигрывать конкуренцию заоснову у паспортистов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
11 января в 20:27
Не надо с ним спорить. Он легко докажет. что Серхио Рамосу до Джикии как до луны, что Нойер в подметки не годится Максименко, да и много других "истин" откроет. Так бывает. Не принимай всерьез
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
11 января в 20:24
Ты не понял суть моего мнения. Пусть леги будут где угодно, в любой команде, но не за ГОСБЮДЖЕТ. Профессиональный футбол не должен оплачиваться за счет бюджета. Такого нет ни в одной стране, где есть профессиональные лиги.
Faustello
Faustello ответ STVA 1 (раскрыть)
11 января в 20:23, ред.
А под управлением Заремы это был бы сплочённый и эффективный квартет!))
STVA 1
STVA 1 ответ Faustello (раскрыть)
11 января в 20:18
25процентный клоун рад!Теперь у них по понятиям там!Не даром заставляет мат часть учить)))
Faustello
Faustello
11 января в 20:16
Гулиев, Промеска и Кокорий составят костяк и будут держать хату в Тарасовке!
Союзник противников
Союзник противников
11 января в 20:10, ред.
Никто не может знать,как он будет выглядеть в совершенно ином наборе игроков и иным тренерским составом,нежели прежние.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 января в 19:59
Рывок на запад, чреват последствиями, крайний пример: А.Миранчук... Кто из тех, кто "рвонул" на Запад играл или играет полноценно, а не ограниченно по игровому времени, много таких??? В основном, это кратковременные замены, это в лучшем случае... В худшем, скамейка запасных, вообще без игры... А вот взвинчивать конкуренцию в РПЛ, необходимо, если хотим чего-то добиться в еврокубках.
Единственный, кто удачно "рвонул" на запад из постсоветского пространстав, это А.Шевченко, в Милан, но это была школа Великого Валерия Васильевича Лобановского!!!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ 25процентный клоун (раскрыть)
11 января в 19:56
Я не признаю авторитетов. Считаю "грандов" что АПЛ, что Серии А, что тем более РФПЛ проектами или кабинетами. В Италии я хочу, чтобы Наполи, Рома и Лацио дали бой процветающим клубам с севера страны. А в Англии сам видишь, кто на аве моей)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
11 января в 19:54
Понял бро, тогда смеемся вместе над опытом в апл))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
11 января в 19:52
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    11 января в 19:49
    Зачем брать пример с Ван дейка? Для нас он понятно Ван Дырк))))
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    11 января в 19:48
    Да и пусть леги будут, в топлигах они есть у самых унылых аутсайдеров. Недавно, кстати, в Сельте был один) 10 лет назад даже за команды масштаба Терека, Амкара и Волги могли играть крепкие иностранцы (и даже сборники), а сейчас только и остаются, что всякие Миладиновичи, которые от безысходности готовы в сборную России идти
    STVA 1
    STVA 1 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    11 января в 19:48
      STVA 1
      STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      11 января в 19:47
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
        11 января в 19:46
        Посмеялся,спасибо. Вун дейк имеет, 7 получил, опыт5ый
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        11 января в 19:45
        Зато Никола имеет опыт выступлений в АПЛ, а Куинси нет :)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
        11 января в 19:41, ред.
        Я эксперт, сколько у влошича чемпионств?......
        STVA 1
        STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        11 января в 19:40
        Зачётная шутка!
        STVA 1
        STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        11 января в 19:40
        Про госфинансирование я тоже давно говорил!А вот на счет дешевых легов можно и установить определенные рамки!Почему бы не взять опыт МЛС, где устанавливается определенный потолок и дается квота на два игрока которых можно вывести из под этого потолка!Много чего можно сделать, только это не выгодно тем кто пилит на трансферах и откатах!Лимит зло также как и госденьги!
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        11 января в 19:35
        Чтобы устранить лазейки финансирования через различные дочерние фирмы с фиктивным статусом. У нас мастаки таки пути находить.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
        11 января в 19:34
        Я соглашусь, но добавлю " Проверено на Зените. Работает безотказно. Примеров ровно 27 (пофамильно)"
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        11 января в 19:31
        А зачем нужен потолок зарплат? Достаточно убрать госфинансирование профессионального футбола. Вот и будет рынок, где зарплаты платятся по рыночному принципу. Что заработал, то и получи.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
        11 января в 19:29
        А почему середняки и аутсайдеры не наберут себе дешевых легов? Посмотри на наш баскетбол, где нет лимита . Там сплошь одни леги , в том числе и у аутсайдеров. В результате в юношеский и молодежный баскетбол никто не идет, понимают, что из-за легов никуда не пробиться. В противоположность хоккей, где очень жесткий лимит ( не более 3 и вратарь). Отбоя нет от рвущихся в хоккей пацанов. В хоккей сейчас детей и юношей играет гораздо больше чем в футбол. Лимит в футболе оставляет какую то лазейку пробиться в РПЛ. Если его отменить, то вся молодежь либо пойдет в ФНЛ или ПФЛ, либо вообще в футбол не пойдет. У нас не тот уровень развития массового спорта, чтобы конкуренция реально работала. Плюс огромное зло - это госфинансирование профессионального футбола. Такого быть не должно, чтобы бюджет РФ оплачивал игру в футбол иностранцев. Такого в мире нет нигде.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 19:20
        В такой ситуации "здоровая конкуренция" переместится плавно в ПФЛ, даже не в ФНЛ (там уже есть леги)
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        11 января в 19:18
        Футболисты РПЛ выбираю легкую дорожку непыльной работенки, хорошего заработка и отдыха на Мальдивах - рывок на Запад требует усилий и тяжелого труда в середняках европейских чемпионатов, поэтому для большинства неинтересен и малопривлекателен. То есть возможно я и ошибаюсь, но для повышения статуса и качества отечественных футболистов можно лишь взвинчиванием конкуренции на отечественном футбольном рынке путем привлечения качественных легионеров и отменой всяких поблажек для паспортистов, либо пробы введения потолка зарплат и обеспечения стремления отечественных деятелей мяча в западные чемпионаты в поисках более солидного вознаграждения. А в процессе попытки привлечь внимание зарубежных богатых клубов мы возможно сможет увидеть более качественную игру в еврокубках. Да и европейские чемпионаты будет потом с нашими смотреть интереснее. И если обобщить - второй путь требует меньших затрат.
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