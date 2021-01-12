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Кейлор Навас: «Сейчас мы адаптируемся к стилю игры Почеттино»

12 января 2021, 16:40
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Голкипер ПСЖ Кейлор Навас поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции против «Марселя», а также рассказал о первой неделе работы под руководством Маурисио Почеттино.

Это финал, мы хотим его выиграть. Для нас самое главное — уйти с поля, отдав все силы. Мы знаем, что «Марсель» — сложный соперник, и мы хотим сделать всё для победы. Мы уверены в себе.

У каждого тренера свой стиль. Сейчас мы адаптируемся к манере игры Почеттино. Он хочет, чтобы команда играла организованно, с определенной динамикой. Это то, над чем мы работаем в настоящий момент.

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Франция. Суперкубок 2020  Заграница: мнение  Навас Кейлор  Почеттино Маурисио
Источник: ФК ПСЖ
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Все комментарии
shlifen
shlifen ответ David Young (раскрыть)
12 января в 21:09, ред.
Ни в коем случае не оспариваю, что Ренн, Лилль, Лион и Марсель достойные крепкие клубы. Но всё же приведу следующую статистику по бюджетам клубов за сезон 19/20:
1) ПСЖ - 637 млн. евро
2) Лион - 310 млн.
3) Монако - 220 млн.
4) Лилль - 120 млн.
5) Марсель - 110 млн.
6) Ренн - вообще 65 млн. (в рейтинге он кстати 9-й)

Выходит что бюджет ПСЖ почти равен суммарному бюджету следующей тройки богатейших команд. Более того, бюджет 14 (!!) последних по бюджету команд в Лиге 1 (при том что команд всего 20) окажется меньше чем бюджет ПСЖ... Источником брал спорт-экспрес, который в свою очередь ссылался на L'Equipe. В этом году во Франции разрыв будет даже больше, ввиду потери денег от трансляций.

Из всего выше, лично я делаю вывод, что проблема видимо в "умении" использовать грамотно ресурсы... С такими затратами, ПСЖ конечно может уступать в отдельно взятых матчах, но трофеи во Франции брать обязан без проблем, иначе нет смысла тратить так много =)

P.S. Лично я был бы очень рад возрождению Лиона и Марселя как грандов футбола, но к сожалению даже победа в Лиге 1 - не поможет им существенно увеличить собственные ресурсы в ближайшие пару лет. Так что абсолютно согласен с вами, во Франции на ближайшие года 4-5 доминация ПСЖ выглядит почти безальтернативно... =(
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
12 января в 20:56
Скорее всего их доминация во Франции будет иметь место ещё много лет. Лет пять уж точно. Нет пока серьёзных предпосылок видеть будущее ПСЖ иначе.
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
12 января в 20:52
Лион, Лилль, Марсель, Ренн - данные клубы являются французскими топами, как и Пари Сен-Жермен, из парижанам нужно обыгрывать, но сказать, что они обязаны это делать - с этим я не совсем согласен. Пари Сен-Жермен - французский клуб номер один уже многие годы, одни даже титулы в прошлом десятилетии говорят сами за себя, но есть и другие сильные клубы, да и крепкие середняки иногда могут удивлять.
shlifen
shlifen
12 января в 20:40
Сложно оспаривать тот факт, что у каждого тренера свой подход к построению игры. Однако состав ПСЖ таков, что во Франции они ОБЯЗАНЫ обыгрывать любого конкурента на трофей, в особенности если учесть разницу в бюджетах команд. Конечно, в отдельно взятом матче случится может что угодно, но думаю что Почеттино достаточно "изголодался" за трофеями, чтобы не упустить свой первый же потенциальный трофей за сезон, всего через пару недель после прихода в ПСЖ. Хотя думаю что Марсель всё же доставит проблем парижанам. =)
КЭТиК
КЭТиК
12 января в 17:08
С их составом громить должны всех.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января в 16:46
Ничего скоро привыкнут
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