Кейлор Навас: «Сейчас мы адаптируемся к стилю игры Почеттино»

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции против «Марселя», а также рассказал о первой неделе работы под руководством Маурисио Почеттино.
Это финал, мы хотим его выиграть. Для нас самое главное — уйти с поля, отдав все силы. Мы знаем, что «Марсель» — сложный соперник, и мы хотим сделать всё для победы. Мы уверены в себе.
У каждого тренера свой стиль. Сейчас мы адаптируемся к манере игры Почеттино. Он хочет, чтобы команда играла организованно, с определенной динамикой. Это то, над чем мы работаем в настоящий момент.
1) ПСЖ - 637 млн. евро
2) Лион - 310 млн.
3) Монако - 220 млн.
4) Лилль - 120 млн.
5) Марсель - 110 млн.
6) Ренн - вообще 65 млн. (в рейтинге он кстати 9-й)
Выходит что бюджет ПСЖ почти равен суммарному бюджету следующей тройки богатейших команд. Более того, бюджет 14 (!!) последних по бюджету команд в Лиге 1 (при том что команд всего 20) окажется меньше чем бюджет ПСЖ... Источником брал спорт-экспрес, который в свою очередь ссылался на L'Equipe. В этом году во Франции разрыв будет даже больше, ввиду потери денег от трансляций.
Из всего выше, лично я делаю вывод, что проблема видимо в "умении" использовать грамотно ресурсы... С такими затратами, ПСЖ конечно может уступать в отдельно взятых матчах, но трофеи во Франции брать обязан без проблем, иначе нет смысла тратить так много =)
P.S. Лично я был бы очень рад возрождению Лиона и Марселя как грандов футбола, но к сожалению даже победа в Лиге 1 - не поможет им существенно увеличить собственные ресурсы в ближайшие пару лет. Так что абсолютно согласен с вами, во Франции на ближайшие года 4-5 доминация ПСЖ выглядит почти безальтернативно... =(
1) ПСЖ - 637 млн. евро
2) Лион - 310 млн.
3) Монако - 220 млн.
4) Лилль - 120 млн.
5) Марсель - 110 млн.
6) Ренн - вообще 65 млн. (в рейтинге он кстати 9-й)
Выходит что бюджет ПСЖ почти равен суммарному бюджету следующей тройки богатейших команд. Более того, бюджет 14 (!!) последних по бюджету команд в Лиге 1 (при том что команд всего 20) окажется меньше чем бюджет ПСЖ... Источником брал спорт-экспрес, который в свою очередь ссылался на L'Equipe. В этом году во Франции разрыв будет даже больше, ввиду потери денег от трансляций.
Из всего выше, лично я делаю вывод, что проблема видимо в "умении" использовать грамотно ресурсы... С такими затратами, ПСЖ конечно может уступать в отдельно взятых матчах, но трофеи во Франции брать обязан без проблем, иначе нет смысла тратить так много =)
P.S. Лично я был бы очень рад возрождению Лиона и Марселя как грандов футбола, но к сожалению даже победа в Лиге 1 - не поможет им существенно увеличить собственные ресурсы в ближайшие пару лет. Так что абсолютно согласен с вами, во Франции на ближайшие года 4-5 доминация ПСЖ выглядит почти безальтернативно... =(