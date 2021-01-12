Кейлор Навас: «Сейчас мы адаптируемся к стилю игры Почеттино»

Голкипер ПСЖ поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции против «Марселя», а также рассказал о первой неделе работы под руководством .

Это финал, мы хотим его выиграть. Для нас самое главное — уйти с поля, отдав все силы. Мы знаем, что «Марсель» — сложный соперник, и мы хотим сделать всё для победы. Мы уверены в себе.

У каждого тренера свой стиль. Сейчас мы адаптируемся к манере игры Почеттино. Он хочет, чтобы команда играла организованно, с определенной динамикой. Это то, над чем мы работаем в настоящий момент.