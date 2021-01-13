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Фабиньо: «Салах счастлив в „Ливерпуле“. Слухи о трансферах будут всегда»

13 января 2021, 15:46

Защитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал слухи о возможном уходе своего одноклубника Мохамеда Салаха в другую команду.

Имена больших игроков всегда будут фигурировать в слухах. Салах играет за «Ливерпуль», одну из самых больших команд в мире. Я думаю, что это нормально — видеть его имя связанным с другими командами, особенно из разных лиг.

Во всяком случае, я вижу, что он очень счастлив здесь и доволен своими выступлениями в этом сезоне. Он очень требователен к себе, хочет быть лучшим, хочет помочь команде и упорно работает для нее.

Так было всегда, и ничего не изменилось. Он продолжает забивать голы, которые все привыкли видеть. В раздевалке он всегда со всеми разговаривает и шутит.

Я не вижу ничего, что могло бы повлиять на него. В общем, я не слежу за новостями, поэтому не уверен в каких-либо слухах. Как я уже говорил, высококлассные игроки всегда будут связаны с большими клубами.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ shlifen (раскрыть)
14 января в 19:40
Сегодня не те времена,что бы говорить я счастлив в каком то клубе. Толку от этих слов,как с быка молока. Были не одни случаи,когда человек счастлив в своём клубе и тут же оказывается в другом. Футбол - это профессия,а не семейная жизнь. Любить клуб не достаточно для того,что бы его звездой. Задача игрока - выполнять свои функции. Салах - должен забивать, Алисон - отбивать. Клопп - Тренировать, Боссы - платить зарплату, болелы - смотреть матчи.
Будут достойные предложения на покупку Салаха, продадут и глазом не моргнут. Кусаку продали, Торреса продали и Стерлинга - тоже,потому что были предложения,от которых не отказаться и Коутиньо - тоже. За 100-120 лямов уверен,что отправят и в Зенит,хочет ли того бедуин или же нет.
Y . N . W. A.
Y . N . W. A. ответ shlifen (раскрыть)
13 января в 23:11
Намешали в кучу всего и помногу- гениально...
Салах легенда- один рекорд чего стоит. Старридж? Который блистал между травмами- кто его критиковал? Ловрен? То есть вклад Ловрена и Салаха сопоставим?
ЮЗИК
ЮЗИК
13 января в 21:08
Салах во втором тайме начнёт забивать
YNWA
YNWA
13 января в 21:00
Поживем увидим!
shlifen
shlifen ответ Y . N . W. A. (раскрыть)
13 января в 19:55
Я лишь обратил внимание что сам Мохамед не выступает со словами "я полностью счастлив и всем доволен в Ливерпуле" что в этом не так?? И я же кстати и указал ниже, что согласен с Фабиньо что "слухи будут всегда" - или вы читали "через призму вашего восприятия", а не в точности что я написал?? =))
"В последнее время и среди фанов Ливерпуля развелось недовольных игрой Салаха" - может быть потому что Мохамед играл сильно ниже того уровня, который показывал последние пару лет?? Или по вашему" хейтеры" виноваты в том что Салах в последних играх мало забивает, и показывает средненький уровень игры?? =)
"видимо, память рыбья- быстро забывают все хорошее." - простите, а что Салах уже Легенда Ливерпуля чтобы прощать ему невнятный сезон?? Я думал что Ливерпуль ставит перед собой высочайшие цели, а не "живёт прошлыми достижениями" =)) И что-то я не припомню чтобы вы также Старриджа от критики защищали, а он между прочим тоже пару отличных сезонов сперва провёл... А как насчёт "легенды" Ловрена, с которым тоже все трофеи взяли?? Или для вас только у Салаха иммунитет от критики??
Пользователи имеют право высказывать своё мнение, а фаны Ливерпуля имеют полное право критиковать Салаха за блеклую игру. Профессионал под давлением только больше трудится, а лентяй от давления бежит в другой клуб. И лично мне нравится что фаны Ливера требуют от Салаха большего, в каждом матче - это и есть показатель того что "клуб важнее любого игрока"...
Y . N . W. A.
Y . N . W. A. ответ shlifen (раскрыть)
13 января в 18:53
Ну конечно же юзерас с соккера виднее что там с Салахом нежели одноклубнику. В последнее время и среди фанов Ливерпуля развелось недовольных игрой Салаха, видимо, память рыбья- быстро забывают все хорошее.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 января в 17:34
Лишь бы жинка Мо не повлияла - типа, в солнечном Мадриде много лучше жить нежели в пасмурном Ливерпуле. Мо, не прогнись под пилоткой!!!..
shlifen
shlifen
13 января в 16:09
Казалось бы, о том что Салах счастлив в Ливерпуле, должен говорить сам Салах, ну в крайнем случае его агент... Но Мохамед говорил стандартное "никогда не знаешь что будет в будущем"... Опять же, разговоры о трансфере странным образом совпали с серией невнятных матчей, которые провёл египтянин... В одном Фабиньо безусловно прав - слухи об игроках будут всегда, а в период трансферного окна, они множатся многократно =))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 15:54
Он там как сыр в масле,зачем ему кудато уходить!?
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