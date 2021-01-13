Фабиньо: «Салах счастлив в „Ливерпуле“. Слухи о трансферах будут всегда»

Защитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал слухи о возможном уходе своего одноклубника в другую команду.

Имена больших игроков всегда будут фигурировать в слухах. Салах играет за «Ливерпуль», одну из самых больших команд в мире. Я думаю, что это нормально — видеть его имя связанным с другими командами, особенно из разных лиг.

Во всяком случае, я вижу, что он очень счастлив здесь и доволен своими выступлениями в этом сезоне. Он очень требователен к себе, хочет быть лучшим, хочет помочь команде и упорно работает для нее.

Так было всегда, и ничего не изменилось. Он продолжает забивать голы, которые все привыкли видеть. В раздевалке он всегда со всеми разговаривает и шутит.

Я не вижу ничего, что могло бы повлиять на него. В общем, я не слежу за новостями, поэтому не уверен в каких-либо слухах. Как я уже говорил, высококлассные игроки всегда будут связаны с большими клубами.