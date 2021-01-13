Фабиньо: «Салах счастлив в „Ливерпуле“. Слухи о трансферах будут всегда»

Защитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал слухи о возможном уходе своего одноклубника Мохамеда Салаха в другую команду.
Имена больших игроков всегда будут фигурировать в слухах. Салах играет за «Ливерпуль», одну из самых больших команд в мире. Я думаю, что это нормально — видеть его имя связанным с другими командами, особенно из разных лиг.
Во всяком случае, я вижу, что он очень счастлив здесь и доволен своими выступлениями в этом сезоне. Он очень требователен к себе, хочет быть лучшим, хочет помочь команде и упорно работает для нее.
Так было всегда, и ничего не изменилось. Он продолжает забивать голы, которые все привыкли видеть. В раздевалке он всегда со всеми разговаривает и шутит.
Я не вижу ничего, что могло бы повлиять на него. В общем, я не слежу за новостями, поэтому не уверен в каких-либо слухах. Как я уже говорил, высококлассные игроки всегда будут связаны с большими клубами.
Будут достойные предложения на покупку Салаха, продадут и глазом не моргнут. Кусаку продали, Торреса продали и Стерлинга - тоже,потому что были предложения,от которых не отказаться и Коутиньо - тоже. За 100-120 лямов уверен,что отправят и в Зенит,хочет ли того бедуин или же нет.
Будут достойные предложения на покупку Салаха, продадут и глазом не моргнут. Кусаку продали, Торреса продали и Стерлинга - тоже,потому что были предложения,от которых не отказаться и Коутиньо - тоже. За 100-120 лямов уверен,что отправят и в Зенит,хочет ли того бедуин или же нет.
Салах легенда- один рекорд чего стоит. Старридж? Который блистал между травмами- кто его критиковал? Ловрен? То есть вклад Ловрена и Салаха сопоставим?
Салах легенда- один рекорд чего стоит. Старридж? Который блистал между травмами- кто его критиковал? Ловрен? То есть вклад Ловрена и Салаха сопоставим?
"В последнее время и среди фанов Ливерпуля развелось недовольных игрой Салаха" - может быть потому что Мохамед играл сильно ниже того уровня, который показывал последние пару лет?? Или по вашему" хейтеры" виноваты в том что Салах в последних играх мало забивает, и показывает средненький уровень игры?? =)
"видимо, память рыбья- быстро забывают все хорошее." - простите, а что Салах уже Легенда Ливерпуля чтобы прощать ему невнятный сезон?? Я думал что Ливерпуль ставит перед собой высочайшие цели, а не "живёт прошлыми достижениями" =)) И что-то я не припомню чтобы вы также Старриджа от критики защищали, а он между прочим тоже пару отличных сезонов сперва провёл... А как насчёт "легенды" Ловрена, с которым тоже все трофеи взяли?? Или для вас только у Салаха иммунитет от критики??
Пользователи имеют право высказывать своё мнение, а фаны Ливерпуля имеют полное право критиковать Салаха за блеклую игру. Профессионал под давлением только больше трудится, а лентяй от давления бежит в другой клуб. И лично мне нравится что фаны Ливера требуют от Салаха большего, в каждом матче - это и есть показатель того что "клуб важнее любого игрока"...
"В последнее время и среди фанов Ливерпуля развелось недовольных игрой Салаха" - может быть потому что Мохамед играл сильно ниже того уровня, который показывал последние пару лет?? Или по вашему" хейтеры" виноваты в том что Салах в последних играх мало забивает, и показывает средненький уровень игры?? =)
"видимо, память рыбья- быстро забывают все хорошее." - простите, а что Салах уже Легенда Ливерпуля чтобы прощать ему невнятный сезон?? Я думал что Ливерпуль ставит перед собой высочайшие цели, а не "живёт прошлыми достижениями" =)) И что-то я не припомню чтобы вы также Старриджа от критики защищали, а он между прочим тоже пару отличных сезонов сперва провёл... А как насчёт "легенды" Ловрена, с которым тоже все трофеи взяли?? Или для вас только у Салаха иммунитет от критики??
Пользователи имеют право высказывать своё мнение, а фаны Ливерпуля имеют полное право критиковать Салаха за блеклую игру. Профессионал под давлением только больше трудится, а лентяй от давления бежит в другой клуб. И лично мне нравится что фаны Ливера требуют от Салаха большего, в каждом матче - это и есть показатель того что "клуб важнее любого игрока"...