Обамеянг: «В этом сезоне я не показываю свою лучшую игру, но это исправимо»

Нападающий «Арсенала» считает, что в текущем сезоне ему не удается показать высокий уровень игры.

С самого начала этого сезона я много боролся, но думаю, что это часть футбола. Мы много отдали в конце прошлого сезона, чтобы выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Европы, ведь это было действительно важно для клуба.

Иногда у тебя бывают взлеты и падения, ты должен справляться с ними как можно лучше. Я старался изо всех сил, до сих пор я не показывал свое лучшее выступление.

Я все еще уверен, что смогу все исправить.