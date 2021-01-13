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Обамеянг: «В этом сезоне я не показываю свою лучшую игру, но это исправимо»

13 января 2021, 15:38

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что в текущем сезоне ему не удается показать высокий уровень игры.

С самого начала этого сезона я много боролся, но думаю, что это часть футбола. Мы много отдали в конце прошлого сезона, чтобы выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Европы, ведь это было действительно важно для клуба.

Иногда у тебя бывают взлеты и падения, ты должен справляться с ними как можно лучше. Я старался изо всех сил, до сих пор я не показывал свое лучшее выступление.

Я все еще уверен, что смогу все исправить.

В конце декабря Обамеянг получил травму.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
13 января в 17:32
Из за него и команда страдает
ДСА
ДСА
13 января в 17:04
Думы о деньгах забирают много сил.
Zimmer
Zimmer
13 января в 16:27
Ещё есть время и возможность показать себя.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
13 января в 16:24
Оо, следующий шаг. Озил так же, нифига не делая, интервью направо и налево раздавал.

«В этом сезоне я не показываю свою лучшую игру, но показываю лучшую зарплату»
Cat01
Cat01
13 января в 15:43
Молодец за честность сказанного
shlomo
shlomo
13 января в 15:39
ну судя по результатам то это читая правда...
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