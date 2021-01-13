Обамеянг: «В этом сезоне я не показываю свою лучшую игру, но это исправимо»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что в текущем сезоне ему не удается показать высокий уровень игры.
С самого начала этого сезона я много боролся, но думаю, что это часть футбола. Мы много отдали в конце прошлого сезона, чтобы выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Европы, ведь это было действительно важно для клуба.
Иногда у тебя бывают взлеты и падения, ты должен справляться с ними как можно лучше. Я старался изо всех сил, до сих пор я не показывал свое лучшее выступление.
Я все еще уверен, что смогу все исправить.
В конце декабря Обамеянг получил травму.
«В этом сезоне я не показываю свою лучшую игру, но показываю лучшую зарплату»
«В этом сезоне я не показываю свою лучшую игру, но показываю лучшую зарплату»