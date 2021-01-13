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«Я очень рад, что вернулся в Италию». Стротман — о переходе в «Дженоа»

13 января 2021, 10:39

Полузащитник Кевин Стротман поделился эмоциями от перехода в «Дженоа» на правах аренды из марсельского «Олимпика». Вскоре о трансфере объявят официально.

Я очень рад, что вернулся в Италию. Я наслаждался своими пятью годами здесь (Кевин играл за «Рому» — прим.).

Я попал не в самую хорошую ситуацию, в этом сезоне почти не играл. Поговорив со своей семьей, мы решили вернуться в Италию.

«Дженоа» с самого начала заинтересовался мной и сделал все, чтобы я попал сюда, поэтому я и выбрал их. Я хочу помочь команде и надеюсь привнести в состав определенный опыт.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
13 января в 14:51
Рукаводство "Грифонов" взялось за ум! Борьба за выживание заставляет укреплять состав качественными и опытными игроками...взяли Кевина, еще ведут переговоры с Арсеналом по поводу защитников Мустафи Сократис...любой из них явно усилит Дженоа
beefs
beefs
13 января в 10:41
хорошо когда нужен...
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