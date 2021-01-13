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Сёмин: «Буду консультировать тренерский штаб клуба Савина»

13 января 2021, 16:20

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что будет консультировать тренерский штаб клуба российского блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина.

У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина. Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным.

Ранее Евгений Савин объявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ.

Не так давно Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
13 января в 22:43
Прожектёры.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 20:36
Видно деньги ляжку жгут.
berda2003
berda2003
13 января в 20:30
футболист - блогер, создатель клуба... он хоть на секунду представляет, что несёт... сколько это стоит, он знает? это тоже самое, что 82 владелица борделя...
Сп62
Сп62
13 января в 19:05
По-моему, это из серии, что на безрыбье и рак рыба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 18:08
Скоро чтонибуть предложат получьше!
mihaluch
mihaluch
13 января в 17:15
На пенсии всё никакой а прибавок.
ДАША Д
ДАША Д
13 января в 17:01
Это просто развлечение на пенсии.
sv_1969
sv_1969
13 января в 16:47
Палыч похоже наработался!
drug01
drug01
13 января в 16:45
Решение заслуживает одобрения
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 января в 16:36, ред.
Николич...во время консультации...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 января в 16:33
Консультантом в клубе ПФЛ для Семина - что-то навевает аналогией по поводу "забивания гвоздей микроскопом". Кстати а название "КраСава" не связано кроме фамилии Савин еще с клубом "Крылья Советов" (КС), где Савин достаточно продолжительное время был в составе?
Аксинья
Аксинья
13 января в 16:26
Да проектов у нас и так хватает от Москвы до Питера - а вот футбола нет((
Остапчук 67
Остапчук 67
13 января в 16:21
Что скажешь = пенсионер...
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