Сёмин: «Буду консультировать тренерский штаб клуба Савина»

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13 января 2021, 16:20

Бывший главный тренер «Локомотива» сообщил, что будет консультировать тренерский штаб клуба российского блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube .

У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина. Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным.

Ранее Евгений Савин объявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ .