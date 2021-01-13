Билялетдинов: «Трудно сказать, получится ли у Крала в Англии»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова полузащитника Алекса Крала о его желании играть в АПЛ.
Если есть конкретные предложения — обязательно надо попробовать. Думаю, что эти слухи имеют под собой определенную почву. «Спартак» не просто так приобрел еще одного опорника, значит, что какие-то продвижения вперед есть. Раскроется или нет — зависит от того, в какую команду он попадет. Везде разная атмосфера, разный тренерский штаб.
Трудно сказать, получится ли у него в Англии. Нужно адаптироваться. Это совершенно другие скорости и другой футбол. Если сможет адаптироваться — то заиграет, по его играм за сборную Чехии видно, что он классный футболист.
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А по играм за СпаМ не видно?
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А по играм за СпаМ не видно?