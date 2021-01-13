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Билялетдинов: «Трудно сказать, получится ли у Крала в Англии»

13 января 2021, 15:14

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова полузащитника Алекса Крала о его желании играть в АПЛ.

Если есть конкретные предложения — обязательно надо попробовать. Думаю, что эти слухи имеют под собой определенную почву. «Спартак» не просто так приобрел еще одного опорника, значит, что какие-то продвижения вперед есть. Раскроется или нет — зависит от того, в какую команду он попадет. Везде разная атмосфера, разный тренерский штаб.

Трудно сказать, получится ли у него в Англии. Нужно адаптироваться. Это совершенно другие скорости и другой футбол. Если сможет адаптироваться — то заиграет, по его играм за сборную Чехии видно, что он классный футболист.

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cska1948
cska1948
13 января в 17:58
"...по его играм за сборную Чехии видно, что он классный футболист..."
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А по играм за СпаМ не видно?
makkie
makkie
13 января в 15:59
Биляш в капитана Очевидность превратился)
Suinsi
Suinsi
13 января в 15:45
После спартака Англия бессмыслена.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 января в 15:28
Пробовать однозначно надо, чтобы потом не сожалеть всю оставшуюся жизнь - "вот была возможность - а я не воспользовался". А в случае неудачи, все равно без работы не останется.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
13 января в 15:20
О, недавно Динияра вспоминал)
shlomo
shlomo
13 января в 15:16
Рассуждать можно как угодно...а на самом деле все может быть...
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