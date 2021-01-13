Крал: «АПЛ – моя мечта, но „Спартак“ для меня сейчас важнее»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию об интересе со стороны «Вест Хэма».
Отпуск я провёл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провёл время с ними.
Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всё, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.
АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел её и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всё для команды.
Тушино...
Очередь....за чешскими газетами...)))
Тушино...
Очередь....за чешскими газетами...)))
"Отпуск я провёл с родными и девушкой. Пусть хоть все границы будут закрыты в мире, это никак не помешает".
"Отпуск я провёл с родными и девушкой. Пусть хоть все границы будут закрыты в мире, это никак не помешает".
6. Сёмин - наша мечта, но kickнадзе для нас важнее.
7. Трофеи - моя мечта, но икра для меня важнее.
8. Лопырева - моя мечта, но внучка Ейцина для меня важнее.
9. Лига А - наша мечта, но лига Б для нас важнее.
И, специальный ирисочный выпуск, -
10. Эвертон - моя мечта, но Рубин и чемпионат Литвы для меня важнее.
6. Сёмин - наша мечта, но kickнадзе для нас важнее.
7. Трофеи - моя мечта, но икра для меня важнее.
8. Лопырева - моя мечта, но внучка Ейцина для меня важнее.
9. Лига А - наша мечта, но лига Б для нас важнее.
И, специальный ирисочный выпуск, -
10. Эвертон - моя мечта, но Рубин и чемпионат Литвы для меня важнее.
Тем более, скоро Евро, где чех должен себя проявить в сборной. Лишь бы травм не было!
Тем более, скоро Евро, где чех должен себя проявить в сборной. Лишь бы травм не было!