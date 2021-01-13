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Крал: «АПЛ – моя мечта, но „Спартак“ для меня сейчас важнее»

13 января 2021, 13:44

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию об интересе со стороны «Вест Хэма».

Отпуск я провёл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провёл время с ними.

Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всё, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.

АПЛ – мечта для меня. Когда я был маленьким, смотрел её и мечтал там играть. Но, как я сказал, «Спартак» для меня важнее сейчас, и я буду делать всё для команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:27
хотелось бы оставить его ...
nikoladolgov
nikoladolgov
13 января в 19:30
Румын натаскал всякого гоуна и сам скрывается !
mortid
mortid ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 января в 19:25
Ха-ха-ха, это же питерские, ждут когда мосты сведут, чтобы через болота перейти.
Сп62
Сп62
13 января в 18:59
Крал молодец. Зрит в корень. Даже с бронзой цена будет повыше. А дальше будем посмотреть.
Физручини
Физручини
13 января в 18:57
Крал: "АПЛ - моя мечта, хотя мой уровень ФНЛ!"
Санчо Панса
Санчо Панса
13 января в 18:52
Ну а что, в Вест Хэме ты бы воссоединился со своим старым знакомым Томашем Соучеком! Конечно беги из Спартака, причем куда глаза глядят)
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
13 января в 18:49
Какой Апл?любительская лига тока
волгодон 2
волгодон 2
13 января в 18:24
В Арсенал дублером Давиду Луису как вариант)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
13 января в 18:09
Конечно спартачок важнее для крали, ведь столько бабла ни один клуб апл ему не предложит
Roger Young
Roger Young
13 января в 17:38
Хорошие слова!
d_fincher
d_fincher
13 января в 17:20
"Спартак важнее мечты". Высшая оценка. Но дурацкая.
SHMEL
SHMEL
13 января в 17:11
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 января в 16:56
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      13 января в 16:20
      Слова есть, а игры нет.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      13 января в 16:01
      Хочет бронзу взять в России и потом уже перейти!
      David Young
      David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      13 января в 15:58
      .
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      13 января в 15:58
      Вчера...
      Тушино...
      Очередь....за чешскими газетами...)))
      particular
      particular
      13 января в 15:51
      Если с семьёй хорошо оттопыриться в отпуске, то на поле ноги сами понесут...
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      13 января в 14:54
      Дзюба и Ананидзе:
      "Отпуск я провёл с родными и девушкой. Пусть хоть все границы будут закрыты в мире, это никак не помешает".
      Suinsi
      Suinsi
      13 января в 14:53
      Можно со смеху умереть.
      David Young
      David Young ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
      13 января в 14:50
      /
      David Young
      David Young ответ Я на стреме (раскрыть)
      13 января в 14:50
      .
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      13 января в 14:48
      до АПЛ тебе еще далеко
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде ответ Я на стреме (раскрыть)
      13 января в 14:45
      Тедеско: Хендрикс - моя мечта, но Мирзов важнее)
      Я на стреме
      Я на стреме
      13 января в 14:45
      Мирзов мечтает вернутся в Спартак. Соболев мечтает побороться за первое место. Ларсон мечтает попасть в тройку. Крал мечтает об АПЛ. Тедеско мечтает вернуть Мирзова. прям команда мечты а не Спартак
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде ответ Qatar Airways (раскрыть)
      13 января в 14:45
      Можно продолжить)

      6. Сёмин - наша мечта, но kickнадзе для нас важнее.
      7. Трофеи - моя мечта, но икра для меня важнее.
      8. Лопырева - моя мечта, но внучка Ейцина для меня важнее.
      9. Лига А - наша мечта, но лига Б для нас важнее.

      И, специальный ирисочный выпуск, -
      10. Эвертон - моя мечта, но Рубин и чемпионат Литвы для меня важнее.
      makkie
      makkie
      13 января в 14:42
      Не зимой, так летом Крал уйдёт на повышение в топ-чемпионат.
      Тем более, скоро Евро, где чех должен себя проявить в сборной. Лишь бы травм не было!
      1-я конная
      1-я конная
      13 января в 14:38
      То есть предложений из АПЛ нет
      Константин Белых
      Константин Белых
      13 января в 14:24
      Вот кого бы оставить 100% Это Крал Понсе и Ларссон из легов. Крала если продавать то только за хорошие 25 миллионов -а если платить не готовы пусть остается-он один из лучших у нас. А Промеса можно на место Мозеса в аренду который не рыба не мяса к сожалению. Важнее от шлака избавится любыми путями(Урунов Кокошка да и Баку туда же) .Хендрикс пусть Зобе и Кралу помогает посмотрим что за фрукт. Каземиро и Бускетс к нам епт не поедут поэтому что можем то и берем. А весной все всплывет и посмотрим кто есть ху.
      Alhunah
      Alhunah
      13 января в 14:23
      (нет)
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