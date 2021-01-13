Крал: «АПЛ – моя мечта, но „Спартак“ для меня сейчас важнее»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал информацию об интересе со стороны «Вест Хэма».

Отпуск я провёл с родными и девушкой. Все знают, что российские границы не были закрыты, и я счастлив, что провёл время с ними.

Я ничего не могу сказать о Хендриксе и слухах обо мне и «Вест Хэме». Я сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всё, чтобы выступать лучше. Я слышал новости про «Вест Хэм» из чешских газет. На данный момент я не знаю ни о каких предложениях.