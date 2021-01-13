Мурзагулов: «Газизов будет помогать „Уфе“. Нам важны его советы»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что бывший генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов будет помогать команде.

Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль – родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдёт, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах. Могут быть самые разные варианты. Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича.

Газизов – ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились. Помогать Газизов будет во всех вопросах. Поедет ли он на сборы? Посмотрим, если билеты остались, то купим.