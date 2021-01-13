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Мурзагулов: «Газизов будет помогать „Уфе“. Нам важны его советы»

13 января 2021, 12:18

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что бывший генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов будет помогать команде.

Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль – родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдёт, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах. Могут быть самые разные варианты. Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича.

Газизов – ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились. Помогать Газизов будет во всех вопросах. Поедет ли он на сборы? Посмотрим, если билеты остались, то купим.

Напомним, что Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и занял должность гендиректора «Спартака». В декабре Шамиль Камилович покинул московский клуб.

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Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 13:22
Есть ощущение , что сам Газизов не особо рвется в родной по сути клуб. Есть подозрение , что в Москве ему очень понравилось. Может надеется , на предложение из другого какого либо клуба??? Срубить за полгода кругленькую сумму , не сделав ничего полезного - это любому понравится. "Аппетит" приходит во время еды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 12:19
Был гендиром, теперь советник...
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