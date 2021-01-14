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Вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, чем занимался во время отпуска

14 января 2021, 12:38

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, чем занимался во время отпуска, а также поделился впечатлениями от первых дней сборов в турецком Белеке.

Каникулы прошли хорошо, мы с супругой побывали в Краснодаре, в горном Алтае, я провёл детский турнир в Барнауле. В общем, получил массу эмоций от встречи с родственниками и друзьями. Плюс выполнял программу, которую нам давали на зимнюю паузу. В целом сейчас смотрю состояние по тренировкам – все хорошо.

Дюпин в текущем сезоне провёл 16 матчей, пропустил 21 мяч и трижды сыграл «на ноль».

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ildar_3871
ildar_3871
14 января в 18:24
Дюпин молодчик !
berda2003
berda2003
14 января в 13:45
и кому это интересно? какой-то дюпин получал массу эмоций: бухал с друзьями, целовался с родственниками, заражался ковидом... у нас таких дюпиных миллионы, и что теперь каждого описать?
shlomo
shlomo
14 января в 12:45
Ну все правильно сделал...удачи тебе Юрий!
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