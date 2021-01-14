Вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, чем занимался во время отпуска

Вратарь «Рубина» рассказал, чем занимался во время отпуска, а также поделился впечатлениями от первых дней сборов в турецком Белеке.

Каникулы прошли хорошо, мы с супругой побывали в Краснодаре, в горном Алтае, я провёл детский турнир в Барнауле. В общем, получил массу эмоций от встречи с родственниками и друзьями. Плюс выполнял программу, которую нам давали на зимнюю паузу. В целом сейчас смотрю состояние по тренировкам – все хорошо.