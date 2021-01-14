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«Ротор»: «В ближайшее время медицинская лицензия будет получена»

14 января 2021, 12:14

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию, что команда уже год играет без медицинской лицензии.

По регламенту мы должны были предоставить медицинскую лицензию, у нас была отсрочка до декабря. В связи с такой ситуацией с коронавирусной инфекцией, нам продлили отсрочку. Тут нет нечего такого, новость высосана из пальца. Клуб работает в штатном режиме, и в ближайшее время лицензия будет получена.

Медицинская лицензия должна быть у каждой команды, и то, что ее не было — наше нарушение. Но у нас есть отсрочка. Лига пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо. В ближайшее время, повторюсь, мы эту лицензию получим.

Ранее «Ротор» определил программу первого зимнего сбора.

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ДСА
ДСА
14 января в 12:32
Годик сэкономили на оплате лицензии.
shlomo
shlomo
14 января в 12:21
Оправдание которое можно подкрепить умной бумагой...:)))
sv_1969
sv_1969
14 января в 12:20
Ну и хорошо!А то раздули
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