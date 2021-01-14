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Врач «Локомотива» рассказал, почему нужно прививаться от COVID-19

14 января 2021, 12:02

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, почему он считает, что футболистам необходимо делать прививку от коронавируса.

Считаю, что вакцинироваться нужно. Особенно, если человек еще не болел. Учитывая все последствия и возможные осложнения, загрузку клиник, нужно прививаться.

Футболистам тоже нужно. Так мы сможем гарантировать то, что они не заболеют во время чемпионата. Поэтому я за, и как будет возможность, будем прививаться. Единственное, если у людей есть свой иммунитет, который они получили, переболев, то не надо.

Многие игроки боятся? Во-первых, они давно не в первых рядах, люди прививаются уже давно. Считаю, что при прививке риск осложнений намного ниже, чем после естественного заражения. К сожалению, но спортсмены тоже иногда болеют этим вирусом в тяжелой форме.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:17
пока малость рановато
AgamagA..
AgamagA..
14 января в 22:29
В Норвегии умерли 23 человека, привитые вакциной компании Pfizer от коронавируса. Об этом говорится на сайте норвежского агентства лекарственных средств.

Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены.

В агентстве отметили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
14 января в 21:27
А если переболел уже и имеешь антитела???
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
14 января в 21:16
Не суди о незнакомых людях по себе...
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
14 января в 20:51
Позубоскалил, получил удовольствие от любимого занятие и на душе полегчало.
Qatar Airways
Qatar Airways
14 января в 20:48
Мне кажется, сторонники одного бункерного пациента должны со всех ног бежать и прививаться Спутником, следуя заветам своего кормчего. От этого все выиграют - привитых Америка уже не поработит, а иностранные агенты из пятой колонны будут надеяться, что после прививок одна из двух русских бед будет уменьшаться в численности.
Хиромант
Хиромант
14 января в 20:10
- Открыл сайт соккера и вижу сногсшибательную новость:

"Врач «Локомотива» рассказал, почему нужно прививаться от COVID-19"

- Думаю, ну-ка, ну-ка, почитаю мнение специалиста. Глядишь узнаю об этой заразе чего-то новое! И что же я вижу?,,,

"Считаю, что вакцинироваться нужно."

- Ну чтобы это понять не обязательно быть врачом Локомотива...
Читаю дальше:

"Футболистам тоже нужно."

- А, думаю, вот где начинается самое интересное! И что вы думаете он такого уникального нам сообщил?

"Учитывая все последствия и возможные осложнения, загрузку клиник, нужно прививаться."

- Зашибись!!! Вот ЭТО НОВОСТЬ ОТ ВРАЧА ЛОКОМОТИВА!!! Вот это медицинские познания! Я в шоке...
Parma1972
Parma1972
14 января в 16:29
Парень один от ковида привился,
К бабушке сразу потом заявился.
Выгоды он получил сразу две, —
Антитела и квартиру в Москве.
praporchik zadov
praporchik zadov
14 января в 13:08
Вакциной от Вовы скорее ласты склеишь чем поможет.....
1-я конная
1-я конная ответ ermak6848 (раскрыть)
14 января в 12:56
Статистика заболеваемости с ноября по середину января говорит об обратном - с 25 декабря резкий спад начался
1-я конная
1-я конная
14 января в 12:55
Прививаться нужно чтобы лучше ловило 5G )))
ermak6848
ermak6848
14 января в 12:49
нет гарантии , что поможет.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 12:31
С этими прививками не все так однозначно. Кто то переносит их безболезненно , а кто потом мучается очень долго с температурой. Слишком быстро были проведены испытания и последствия прививки до конца явно не изучены. Организмы у всех разные, так что и последствия разнятся. Каждый сам делает выбор : прививаться или нет, дело это сугубо добровольное.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
14 января в 12:31
Попробуй - уговори инроков.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 12:09
Это дело сугубо добровольное
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