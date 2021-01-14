"Врач «Локомотива» рассказал, почему нужно прививаться от COVID-19"

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, почему он считает, что футболистам необходимо делать прививку от коронавируса.

Считаю, что вакцинироваться нужно. Особенно, если человек еще не болел. Учитывая все последствия и возможные осложнения, загрузку клиник, нужно прививаться.

Футболистам тоже нужно. Так мы сможем гарантировать то, что они не заболеют во время чемпионата. Поэтому я за, и как будет возможность, будем прививаться. Единственное, если у людей есть свой иммунитет, который они получили, переболев, то не надо.

Многие игроки боятся? Во-первых, они давно не в первых рядах, люди прививаются уже давно. Считаю, что при прививке риск осложнений намного ниже, чем после естественного заражения. К сожалению, но спортсмены тоже иногда болеют этим вирусом в тяжелой форме.