Массажист Кокорина: «Саша чувствует себя хорошо, с формой проблем нет»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о физических кондициях футболиста.
Мы с ним встретились накануне сборов. Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов.
Ранее агент Кокорина рассказал о будущем игрока.
То у него пятка болит, то ножка, то бедро, то колено.
Причём, как оказывается, в самый "неподходящий" момент - в аккурат перед матчами с Зенитом и Сочи, так что даже неверующие прозрели и всё прекрасно поняли.
Если не соберёт волю в кулак и не будет доказывать свою состоятельность - смысла в таком футболисте нет, тем более Кокорин еще и атмосферу в коллективе подрывает таким отношением к делу.
То у него пятка болит, то ножка, то бедро, то колено.
Причём, как оказывается, в самый "неподходящий" момент - в аккурат перед матчами с Зенитом и Сочи, так что даже неверующие прозрели и всё прекрасно поняли.
Если не соберёт волю в кулак и не будет доказывать свою состоятельность - смысла в таком футболисте нет, тем более Кокорин еще и атмосферу в коллективе подрывает таким отношением к делу.