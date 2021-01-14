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Массажист Кокорина: «Саша чувствует себя хорошо, с формой проблем нет»

14 января 2021, 10:58

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о физических кондициях футболиста.

Мы с ним встретились накануне сборов. Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов.

Ранее агент Кокорина рассказал о будущем игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:40
хорошо кушает, много гуляет
Хиромант
Хиромант
14 января в 19:46
Массажист Кокорина мелькает в новостях чаще чем жены футболистов.
То Саша на тренировке, то Саша в Монако, то Саша на тренировке, то Саша в кафе ломает стулья, то Саша под следствием, то Саша на тренировке, то Саша в тюрьме, то Саша на тренировке, то Саша в Спартаке, то Саша на тренировке, то Саша на скамейке запасных, то Саша на Мальдивах, то Саша снова на тренировке...
Вам надоело читать, что я сейчас пишу - Вот! То то же! И нам уже надоело, что вы опять наступаете на те же грабли...
У меня предложение - давайте лучше послушаем массажиста Дзюбы, или массажиста Мамаева, или ещё кого...
pioner1987
pioner1987
14 января в 19:21
)) Ну конкретного человека назови ))
Насмешник
Насмешник
14 января в 17:17
Этот массажист скоро станет популярней Бузовой.
Храневец
Храневец
14 января в 16:38
Форму набрал ,к работе готов ,пора выходить и Пака на счетчик ставить ! За бесцельно прожитые годы !
leopit
leopit
14 января в 15:22
А он ему Сашулечка, а она ему Сергулечка......(из фильма "Любовь и голуби")
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
14 января в 15:06
очень жаль что у нас второй жано появился!
Интер Рулит
Интер Рулит
14 января в 12:44
да кому вообще ваш Саша нужен?
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 12:41
Приятная новость для тарасовских.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ pioner1987 (раскрыть)
14 января в 12:35
нечитайло
нечитайло
14 января в 12:34
Чемпионат покажет
vyishenka
vyishenka
14 января в 12:31
Кокорин вообще в порядке и с формой хорошо и содержание отличное.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 января в 12:27
Что форму постирал уже ?
particular
particular
14 января в 12:14
Там где с формой нормуль, обычно, с содержанием @опа...
Сантус
Сантус ответ pioner1987 (раскрыть)
14 января в 12:03
Он вообще-то болгарин...(с)
Сантус
Сантус
14 января в 12:01
С неподдельным трепетом страна следит за новыми приключениями Кокорина в стране чудес..не переключайтесь...)
makkie
makkie
14 января в 11:53
Кокорин совершенно не похож на профессионала.
То у него пятка болит, то ножка, то бедро, то колено.
Причём, как оказывается, в самый "неподходящий" момент - в аккурат перед матчами с Зенитом и Сочи, так что даже неверующие прозрели и всё прекрасно поняли.

Если не соберёт волю в кулак и не будет доказывать свою состоятельность - смысла в таком футболисте нет, тем более Кокорин еще и атмосферу в коллективе подрывает таким отношением к делу.
pioner1987
pioner1987 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 января в 11:50
А кто румын?
Caniggia
Caniggia
14 января в 11:49
У него вообще всё отлично, главное жирный контракт и не работать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 11:43
Вся страна следит за приключениями Кокорина в Спартаке...
Я на стреме
Я на стреме ответ Гадский мерзкий зеня (комментарий удален) (раскрыть)
14 января в 11:28
да он вообще мальчик смышлёный. и да....со "стулом" у него действительно всё хорошо
jobss
jobss ответ Гадский мерзкий зеня (комментарий удален) (раскрыть)
14 января в 11:19
.
sv_1969
sv_1969
14 января в 11:18
Так сказано будто вся страна следит за ....!
ТТ
ТТ
14 января в 11:18
Ну все,Кокорин приобрел значительную форму .. теперь держитесь недруги!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 11:17
Канары с Мальдивами помогли набрать форму. Лишь бы румын всё не испортил ;)
Я на стреме
Я на стреме ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 января в 11:10
....да и проктолог подозрительно молчит)
Kosmos58
Kosmos58
14 января в 11:08
Саша не с Уралмаша, значит не наша!.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 января в 11:07
Пустозвоны на зарплате у прохиндея. А парикмахер и стоматолог Кокорина уже давали интервью?
Остапчук 67
Остапчук 67
14 января в 11:03
Массажист хочет в публичное пространство.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 января в 11:02
Хватит уже об одном и том же.
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