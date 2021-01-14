Массажист Кокорина: «Саша чувствует себя хорошо, с формой проблем нет»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , рассказал о физических кондициях футболиста.

Мы с ним встретились накануне сборов. Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов.