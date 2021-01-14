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В. Игнатьев: «Если мы усилимся, то буду только рад»

14 января 2021, 00:09

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о планах на вторую часть сезона в РПЛ.

Сейчас нужно выправлять нашу ситуацию и вернуться на те места, где мы должны находиться. Концовка получилась смятая, много травм было, молодые играли. Сейчас Зе Луиш и Баринов, например, выздоровеют, будет легче. График был очень плотный.

Если мы усилимся, то буду только рад. Глупо загадывать, на каком месте закончим. Главное — настраиваться на каждый матч. Но давайте будем реалистами: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место — неправильно. Главное — подготовка.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
14 января в 07:31
Вполне адекватно высказался. ЛЧ в этом сезоне - "хрустальная мечта моего детства"(с)
ДАША Д
ДАША Д
14 января в 05:19
По нынешнему раскладу даже в еврокубки не попадают
beefs
beefs
14 января в 01:34
А кто же против усиления...
drug01
drug01
14 января в 01:26
Играть всегда на победу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 01:23
Помоему немного лукавит!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 января в 00:58
Выздоравливающий Смолов в виде усиления даже Игнатьевым уже не рассматривается.
Cat01
Cat01
14 января в 00:30
Это очень хорошо удачи
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
14 января в 00:20
не боится конкуренции
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