В. Игнатьев: «Если мы усилимся, то буду только рад»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о планах на вторую часть сезона в РПЛ .

Сейчас нужно выправлять нашу ситуацию и вернуться на те места, где мы должны находиться. Концовка получилась смятая, много травм было, молодые играли. Сейчас Зе Луиш и Баринов, например, выздоровеют, будет легче. График был очень плотный.

Если мы усилимся, то буду только рад. Глупо загадывать, на каком месте закончим. Главное — настраиваться на каждый матч. Но давайте будем реалистами: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место — неправильно. Главное — подготовка.