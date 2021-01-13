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Лысцов: «Желательно играть в Лиге чемпионов каждый год»

13 января 2021, 23:28

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал о задачах команды на ближайших сборах.

Место в таблице не наше, сто процентов. Сейчас наша главная задача — набрать форму на сборах и по максимуму набирать очки в каждой игре. Я не любитель загадывать, но мы будем выходить на каждую игру и стараться забирать очки. Конкуренция сейчас высокая, это видно по таблице.

На Лигу чемпионов будем надеяться, это приоритетный и хороший турнир. Все мечтают там играть. Желательно играть там каждый год. Но мое дело не говорить о целях, а работать!

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Все комментарии
Храневец
Храневец
14 января в 03:22
Только вас там и не хватает !
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 января в 01:21
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    14 января в 00:08
    Снял прямо с языка. Именно это я и хотел сказать.
    Ironigor
    Ironigor
    13 января в 23:51
    Желательно научиться играть в футбол !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 января в 23:46
    Места согласно купленным билетам.
    STVA 1
    STVA 1
    13 января в 23:34
    Место в таблице это отражение игры! Так что сейчас это ваше место!
    beefs
    beefs
    13 января в 23:32
    дождемся весны тогда и поговорим...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    13 января в 23:32
    Хотябы в ЛЕ и то успех!
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