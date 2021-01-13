Лысцов: «Желательно играть в Лиге чемпионов каждый год»

Защитник «Локомотива» рассказал о задачах команды на ближайших сборах.

Место в таблице не наше, сто процентов. Сейчас наша главная задача — набрать форму на сборах и по максимуму набирать очки в каждой игре. Я не любитель загадывать, но мы будем выходить на каждую игру и стараться забирать очки. Конкуренция сейчас высокая, это видно по таблице.

На Лигу чемпионов будем надеяться, это приоритетный и хороший турнир. Все мечтают там играть. Желательно играть там каждый год. Но мое дело не говорить о целях, а работать!