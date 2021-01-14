«Арсенал» возобновит работу над трансфером опорника Н'Зонзи

«Арсенал» в очередной раз обдумывает возможное подписание полузащитника «Ромы» Стивена Н'Зонзи, выступающего на правах аренды в «Ренне».
Goal со ссылкой на FootMercato сообщает, что главный тренер «канониров» Микель Артета уже рассматривал вариант с подписанием 32-летнего опорного хавбека.
В текущее трансферное окно «Арсенал» может вернуться к работе над переходом Стивена.
Если чесно не понимаю для чего нам этот Н'Зонзи сейчас, в свои 32 года?! Да у него неплохой пас, хорошо читает игру в центре поля, но не верю что он заиграет у нас на высоком уровне...да и возраст уже а зачем нам игрок на сезон??!!..лучше пустить деньги на Биссуму из Брайтона...парень на пике, да и одаптирован уже к АПЛ!
Если чесно не понимаю для чего нам этот Н'Зонзи сейчас, в свои 32 года?! Да у него неплохой пас, хорошо читает игру в центре поля, но не верю что он заиграет у нас на высоком уровне...да и возраст уже а зачем нам игрок на сезон??!!..лучше пустить деньги на Биссуму из Брайтона...парень на пике, да и одаптирован уже к АПЛ!
Вот, Мхитарян был слаб для Арсенала, но в Роме, прям, супер полузащитник атакующего плана
Вот, Мхитарян был слаб для Арсенала, но в Роме, прям, супер полузащитник атакующего плана