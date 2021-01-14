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«Арсенал» возобновит работу над трансфером опорника Н'Зонзи

14 января 2021, 14:37

«Арсенал» в очередной раз обдумывает возможное подписание полузащитника «Ромы» Стивена Н'Зонзи, выступающего на правах аренды в «Ренне».

Goal со ссылкой на FootMercato сообщает, что главный тренер «канониров» Микель Артета уже рассматривал вариант с подписанием 32-летнего опорного хавбека.

В текущее трансферное окно «Арсенал» может вернуться к работе над переходом Стивена.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
14 января в 15:41
Приветствую Вас!
Если чесно не понимаю для чего нам этот Н'Зонзи сейчас, в свои 32 года?! Да у него неплохой пас, хорошо читает игру в центре поля, но не верю что он заиграет у нас на высоком уровне...да и возраст уже а зачем нам игрок на сезон??!!..лучше пустить деньги на Биссуму из Брайтона...парень на пике, да и одаптирован уже к АПЛ!
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 января в 15:36, ред.
Так случилось, что 2 игры Краснодара видел в ЛЧ. С Севильей и, кажись, с Ренном, когда Быки выиграли (у Ренна же выиграли?) Н'Зонзи не помню (но я им и не интересовался)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
14 января в 15:31
Плевать на "Рому", Н'Зонзи на голову выше наших распасовщиков. Если ты смотрел (хотя вряд ли) игру "Ренна" с "Краснодаром", Н'Зонзи там на голову умнее всех остальных выходящих на поле игроков смотрелся и дирижировал игрой "Ренна", к сожалению, остальные все тупоголовые африканские атлеты или белые бегунки были.
aNOOBis
aNOOBis
14 января в 15:22
Вообще, хотелось бы поменьше игроков на закате карьеры в клубе
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 января в 15:21
Если он недостаточно крут для Ромы, то как он для Арсенала крут?

Вот, Мхитарян был слаб для Арсенала, но в Роме, прям, супер полузащитник атакующего плана
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 января в 14:38
Н'Зонзи крут, но "Арсенал" (слабоумный Кроенке) уже мог его подписать в 28 лет недорого и отказался. В 32 он уже не потянет.
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