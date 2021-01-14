«Арсенал» возобновит работу над трансфером опорника Н'Зонзи

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14 января 2021, 14:37

«Арсенал» в очередной раз обдумывает возможное подписание полузащитника «Ромы» , выступающего на правах аренды в «Ренне».

Goal со ссылкой на FootMercato сообщает, что главный тренер «канониров» Микель Артета уже рассматривал вариант с подписанием 32-летнего опорного хавбека.

В текущее трансферное окно «Арсенал» может вернуться к работе над переходом Стивена.