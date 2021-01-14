Четыре европейских клуба нацелены на трансфер Торрейры в январе

Четыре клуба соперничают за подписание полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщает Goal со ссылкой на AS.
По информации источника, «Торино», «Фиорентина», «Лацио» и «Валенсия» стремятся оформить трансфер уругвайца в этом месяце, поскольку его аренда в мадридском «Атлетико» будет прервана.
Торрейра не получает должной игровой практики в команде Диего Симеоне, — «Арсенал» может отправить его в другой клуб до конца сезона.
Он выглядел бодрым мидлфилдом, испаноговорящий в Испании и не заиграл о_О
Он выглядел бодрым мидлфилдом, испаноговорящий в Испании и не заиграл о_О