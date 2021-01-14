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Четыре европейских клуба нацелены на трансфер Торрейры в январе

14 января 2021, 12:56

Четыре клуба соперничают за подписание полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщает Goal со ссылкой на AS.

По информации источника, «Торино», «Фиорентина», «Лацио» и «Валенсия» стремятся оформить трансфер уругвайца в этом месяце, поскольку его аренда в мадридском «Атлетико» будет прервана.

Торрейра не получает должной игровой практики в команде Диего Симеоне, — «Арсенал» может отправить его в другой клуб до конца сезона.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
14 января в 13:34
Как узнают сумму отступных сразу ретируются.
aNOOBis
aNOOBis
14 января в 13:23
А почему он там не играет то?
Он выглядел бодрым мидлфилдом, испаноговорящий в Испании и не заиграл о_О
beefs
beefs
14 января в 12:57
это нормальная обстановка в период трансферного окна...
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