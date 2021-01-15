УЕФА исключил возможность очередного переноса Евро-2020

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15 января 2021, 05:44

УЕФА не рассматривает вариант с очередным переносом Евро-2020, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку в мире. Об этом в интервью AFP рассказал официальный представитель УЕФА .

Что касается Евро, ничего не изменилось. Для каждого города решение будет приниматься отдельно, есть 4 варианта: допустить 100 процентов зрителей на стадион, от 50 до 100 процентов, от 20 до 30 процентов, либо проводить игры без зрителей.

Ранее стало известно, что билеты на Евро-2020 можно будет сдать до 26 января. Проведение финальной части турнира запланировано на июнь — июль 2021 года.