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УЕФА исключил возможность очередного переноса Евро-2020

15 января 2021, 05:44

УЕФА не рассматривает вариант с очередным переносом Евро-2020, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку в мире. Об этом в интервью AFP рассказал официальный представитель УЕФА.

Что касается Евро, ничего не изменилось. Для каждого города решение будет приниматься отдельно, есть 4 варианта: допустить 100 процентов зрителей на стадион, от 50 до 100 процентов, от 20 до 30 процентов, либо проводить игры без зрителей.

Ранее стало известно, что билеты на Евро-2020 можно будет сдать до 26 января. Проведение финальной части турнира запланировано на июнь — июль 2021 года.

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Все комментарии
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
15 января в 14:46
Вакцина есть-вирусу конец!!100 процентов зрителей на Евро ГАРАНТИРОВАНО!!
Caniggia
Caniggia
15 января в 12:02
Играть и со зрителями! Хватит очковать этот вирус, вашу мать!
dimagas2
dimagas2
15 января в 11:06, ред.
Переносить не будут,а отменить могут.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 января в 10:17
Какая 3 эпидемия ?
Как болели так и болеют, как ездили на работу так и ездят в толпе, и
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
15 января в 09:54
Хорошо хоть мне билетов не досталось, а то бы сейчас мучался сдать не сдать.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
15 января в 09:51
Отмените его вообще. Пусть спокойно все готовятся к чемпионату Мира.
particular
particular
15 января в 09:14
По зрителям разъяснили, а какие будут движения при заболевании игроков команд по ходу турнира... Переносы невозможны, молодёжных составов нет, технари присуждать - как-то примитивно...
Qatar Airways
Qatar Airways
15 января в 07:52
В двадцатом году Евро все ждали,
Каждый по силе примеряя медали.
Но вирус весь мир превратил в изолятор,
Дай Бог теперь Евро сыграть бы в тридцатом.
shlomo
shlomo
15 января в 07:20
Все правильно сделали ....
Gahi
Gahi
15 января в 06:17
Разумное решение УЕФА, все прекрасно понимают что многие вещи и события связанные с эпидемией  которые происходят  вокруг нас, рано или поздно должны закончиться. И люди должны возвращаться к нормальной жизни и при этом соблюдать все нормы безопасности чтобы не повторять ошибок. И такой праздник футбола как Чемпионат Европы должен стать тем объединяющим событием среди болельщиков, который поможет многим из нас на время отвлечься от проблем и болеть только футболом. Удачи сборной команде.
ДСА
ДСА
15 января в 05:52
Дальше уже некуда переносить.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 05:46
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