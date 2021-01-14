Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА

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14 января 2021, 14:18

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Выборы (на четырехлетний срок) состоятся на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА 20 апреля.

Список кандидатов:

Александр Дюков, Россия

Мехди Баят, Бельгия

Збигнев Бонек*, Польша

Дэвид Гилл*, Англия

Габриэле Гравина, Италия

Карл-Эрик Нильссон*, Швеция

Райнер Кох*, Германия

Юст Спее, Нидерланды

Сервет Ярдымджы*, Турция

* баллотируются на переизбрание

Председатель правления компании «Газпром нефть» Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года.