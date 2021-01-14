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Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА

14 января 2021, 14:18

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Выборы (на четырехлетний срок) состоятся на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА 20 апреля.

Список кандидатов:

Александр Дюков, Россия

Мехди Баят, Бельгия

Збигнев Бонек*, Польша

Дэвид Гилл*, Англия

Габриэле Гравина, Италия

Карл-Эрик Нильссон*, Швеция

Райнер Кох*, Германия

Юст Спее, Нидерланды

Сервет Ярдымджы*, Турция

* баллотируются на переизбрание

Председатель правления компании «Газпром нефть» Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года.

Также недавно Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
14 января в 21:17
Единственный потому, что желающих нет - славы не обретёшь, поживиться особо нечем, а головной боли с избытком.
shlomo
shlomo ответ pomor45 (раскрыть)
14 января в 21:06
6). Что такое головоломка и что нужно делать.....тов. Дюков единственный кандидат на пост президента РФС.......:))))
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
14 января в 20:58
Этот пост сам по себе головоломка.
oFANATo
oFANATo
14 января в 19:22
После того как зенит набрал рекордное 1 очко из 18 возможных в группе ЛЧ ....питерский Дюков понял пора влезать в исполком УЕФА.....
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
14 января в 15:28
В отдел контроля за перечисленными пятью отделами. Кандидат ответил предложившему, что не барское это дело головоломки собирать.
mihaluch
mihaluch
14 января в 14:46
А на знание правил футбола его проверили.
shlomo
shlomo
14 января в 14:44
Родилась замечательная идея по отбору в исполком УЕФА....:))))....нужно взять сложную головоломку, собрать ее наполовину и предлагать кандидатам собрать ее до конца.....в зависимости от результата: 1) кандидат собрал головоломку правильно и до конца - в общий контроль УЕФА и выдача соответствующих инструкций; 2) кандидат сломал головоломку в процессе сборки - в общий надзор за администрацией УЕФА, включая генерального секретаря и его заместителя, особенно в плане соблюдения законов, устава, постановлений и приказов; 3) кандидат разобрал головоломку до нуля - в отдел назначение генерального секретаря и его заместителя по предложению президента; 4) кандидат сказал, что наполовину собранная головоломка и так выглядит неплохо - в отдел составление письменного отчета для представления Очередному Конгрессу УЕФА; 5) кандидат не заметил просьбы собрать головоломку - в отдел надзора за бухгалтерией......а теперь вопрос....куда пригодится наш тов. Дюк?????
Я на стреме
Я на стреме
14 января в 14:34, ред.
в УЕФА не могли не учесть наших громких последних успехов на европейской арене. надо было как то человека отметить. чем то это всё историю с Набиулиной напоминает
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 14:34
Ну , теперь не только в РПЛ, но и в Европе Зенит будут "правильно" судить.
STVA 1
STVA 1
14 января в 14:26
Да выдайте ему уж пожизненный мандат!За-ал этот цирк((
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