Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Выборы (на четырехлетний срок) состоятся на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА 20 апреля.
Список кандидатов:
Александр Дюков, Россия
Мехди Баят, Бельгия
Збигнев Бонек*, Польша
Дэвид Гилл*, Англия
Габриэле Гравина, Италия
Карл-Эрик Нильссон*, Швеция
Райнер Кох*, Германия
Юст Спее, Нидерланды
Сервет Ярдымджы*, Турция
* баллотируются на переизбрание
Председатель правления компании «Газпром нефть» Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года.
Также недавно Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС.