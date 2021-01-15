Белоус: «Не видно предпосылок для провала „Зенита“ в РПЛ»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ .

«Зенит» — однозначный фаворит. Четыре очка — это не такой большой отрыв, его можно растерять в случае какого-то провала. Другое дело, что предпосылок для этого провала пока не видно. Особенно если судить по последней игре со «Спартаком», которую «Зенит» выиграл в одну калитку. Опыт работы с клубом у Сергея Семака не такой большой, но два чемпионата он уже выиграл. Почему он должен проиграть третий?