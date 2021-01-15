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Белоус: «Не видно предпосылок для провала „Зенита“ в РПЛ»

15 января 2021, 08:29

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» — однозначный фаворит. Четыре очка — это не такой большой отрыв, его можно растерять в случае какого-то провала. Другое дело, что предпосылок для этого провала пока не видно. Особенно если судить по последней игре со «Спартаком», которую «Зенит» выиграл в одну калитку. Опыт работы с клубом у Сергея Семака не такой большой, но два чемпионата он уже выиграл. Почему он должен проиграть третий?

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Все комментарии
112910415
112910415
17 января в 00:51
Варианты, как всегда, возможны!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 января в 18:06
Ну конечно, тут все схвачено
David Young
David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 января в 12:15
Стагнации больше всего, прогресса очень мало, деградации хватает. Но ещё есть шансы улучшить ситуацию в не слишком далёком будущем. Важно их не профукать, а то России закрепиться во второй десятке рейтинга УЕФА, если будет как сейчас или хуже.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
15 января в 12:11
Совершенно верно.Но со скрипом прогрессирует РПЛ.)))
13 RUS
13 RUS
15 января в 12:04
    oFANATo
    oFANATo
    15 января в 11:52
      Союзник противников
      Союзник противников
      15 января в 11:12, ред.
      А никаких "предпосылок" и не надо,они заложены в принятой системе проведения чемпионата(и в этой сисиеме единственный плюс-сохранившаяся интрига),когда никто не знает,в каком составе и состоянии выйдут команды через два месяца,да щё с обременениями ,типа кавидлы и зимней погоды.Продадут,а примеру,Азмуна,да Дзюба(и не дабог!-ещё пару ключевых игроков) завалят предсезонз-за положительных тестов-вот и "предпосылки" наяву...Другое дело,что в реально в конкурентах -два тренерских буффонадных таланта,которые помогут Серёге посильно.
      particular
      particular
      15 января в 11:08
      Предпосылки видны, но провалится Зениту не дадут...
      Futurista
      Futurista
      15 января в 09:41, ред.
      Утром деньги, днем предпосылки...днем деньги, вечером предпосылки...вечером деньги, ночью предпосылки...но деньги вперед!...
      berda2003
      berda2003
      15 января в 09:38
      нашёл чемпионат... настольная-подковёрная игра с судьями вассалами...
      КЭТиК
      КЭТиК
      15 января в 09:25
      У нас не Европа, у нас уровень другой.
      STVA 1
      STVA 1
      15 января в 09:19
      С таким составом надо не только в РПЛ выигрывать. Но ЛЧ не для Зенита!
      beefs
      beefs
      15 января в 09:08
      по уровню РПЛ Зенит сильнейший спору нет, а на европейском уровне середнячок, но что поделаешь таков уровень нашего футбола...
      drug01
      drug01
      15 января в 09:07
      Время покажет в Лиге точно будет тоже
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 января в 08:52
      Семак тянет уровень РПЛ, у него получается. Вгт в ЛЧ куда сложнее.
      Боится играть в атаку, навязывать свою игру. С опытом может и научится. Другой вопрос, устраивает ли руководство такое развитие событий?
      А в чемпионате у соперников не особо хорошо. В ЦСКА идет перестановка тренеров и дележ власти. В Спартаке непонятки с ГТ, Сочи ещё не созрел для пьедестала. Остаются Ростов и Краснодар. Мое мнение- быки могут поднажать, но отрыв очень большой...
      mihaluch
      mihaluch
      15 января в 08:41
      РПЛ конкурентов просто нет.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 января в 08:32
      Даже не мечтайте...
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