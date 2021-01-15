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Белоус: «Наверняка Ганчаренко было некомфортно рядом с голодным волком»

15 января 2021, 03:34

Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал уход Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из тренерского штаба ЦСКА.

Я предполагал, что так может произойти. Виктору Ганчаренко наверняка было некомфортно тренировать команду, когда рядом Сергей Овчинников щёлкал зубами, как голодный волк. Овчинников уже решил для себя, что он созрел быть главным тренером.

Я считаю, что он созрел [для работы главным тренером]. Но будет очень непросто. Пришли молодые тренеры, и у них уже больше опыта. Ему нужно возобновлять карьеру главного тренера не в команде, которая слушает гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы, а, скорее, где-то во втором дивизионе. Поездить на автобусе, посмотреть вокруг.

Каковы перспективы Онопко? А вот здесь проблема. Он никогда никого локтями не расталкивал. Пришёл он в ЦСКА под испанского тренера Хуанде Рамоса и остался на много лет. Онопко — человек, скажем так, комфортный. Но пришло время перемен.

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112910415
112910415
25 января в 16:21
рядом с волком мало кому комфортно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 января в 12:12
Даже именитые ( в России ) нахлебники никому не нужны ! Пусть " бывшие " идут детей футболу учить ! Пусть пользу приносят !
cska1948
cska1948
15 января в 08:49
В российском футболе "мёртвый сезон" и чтобы хоть как-то заполнить пустоту вот уже ТРЕТЬЮ неделю мусолят тему Овчинникова и Онопко.
ДСА
ДСА
15 января в 08:19
Теперь Акинфеев щелкает зубами.
SHMEL
SHMEL
15 января в 07:58
Каждый видит эту ситуацию по своему.
sir_Alex
sir_Alex
15 января в 07:23
Онопко в раздумьях, чей шарфик целовать 🤔😁😉
STVA 1
STVA 1
15 января в 06:24
Белоусу как Червю лишь языком потрёкать)
ABir
ABir
15 января в 06:02
Слишком много тренеров для одной команды и не очень богатого бюджета
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 05:32
И Михайлыча надо было турнуть вместе с компанией.
mihaluch
mihaluch
15 января в 03:56
Не надо ничего придумывать.
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