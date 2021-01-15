Белоус: «Наверняка Ганчаренко было некомфортно рядом с голодным волком»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал уход и из тренерского штаба ЦСКА .

Я предполагал, что так может произойти. Виктору Ганчаренко наверняка было некомфортно тренировать команду, когда рядом Сергей Овчинников щёлкал зубами, как голодный волк. Овчинников уже решил для себя, что он созрел быть главным тренером.

Я считаю, что он созрел [для работы главным тренером]. Но будет очень непросто. Пришли молодые тренеры, и у них уже больше опыта. Ему нужно возобновлять карьеру главного тренера не в команде, которая слушает гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы, а, скорее, где-то во втором дивизионе. Поездить на автобусе, посмотреть вокруг.