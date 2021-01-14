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Григалава: «Тульский „Арсенал“ обязан исправить турнирную ситуацию»

14 января 2021, 16:15

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава поделился впечатлениями от 2020 года, а также рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона.

Это был самый странный год не только в моей жизни. Коронавирус, наверное, всех уже достал. Со мной всё в порядке, близкие живы-здоровы – это уже большая радость. Надеюсь, в 2021 году для миллионов людей всё будет по-другому, гораздо лучше. Если говорить о футболе, то в первой части чемпионата мы показали не тот результат, который ждали от нас тульские болельщики. Всё в наших руках, мы обязаны исправить турнирную ситуацию.

Начало подготовки всегда проходит трудно, закладываем фундамент функциональной готовности. Без этого никак нельзя, главное – без травм. В то же время у нас много игровых упражнений, особенно вечером. Беговые упражнения с мячом легче переносятся. Хотя нас ещё ждут тяжелые бега. Когда ты уже полностью готов, легче переносишь работу. Опыт предыдущих лет показывает, что к середине вторых сборов чувствую себя идеально.

Недавно «Арсенал» арендовал игрока «Рубина».

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:52
иначе денег-то не дадут
Cat01
Cat01
14 января в 16:33
Будет не легко сделать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 16:32
Если соперник позволит,то исправят!
STVA 1
STVA 1
14 января в 16:32
Удачи пушкарям!
shlomo
shlomo
14 января в 16:22
Трудно будет....но шансы всегда есть...
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