Григалава: «Тульский „Арсенал“ обязан исправить турнирную ситуацию»

Защитник тульского «Арсенала» поделился впечатлениями от 2020 года, а также рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона.

Это был самый странный год не только в моей жизни. Коронавирус, наверное, всех уже достал. Со мной всё в порядке, близкие живы-здоровы – это уже большая радость. Надеюсь, в 2021 году для миллионов людей всё будет по-другому, гораздо лучше. Если говорить о футболе, то в первой части чемпионата мы показали не тот результат, который ждали от нас тульские болельщики. Всё в наших руках, мы обязаны исправить турнирную ситуацию.

Начало подготовки всегда проходит трудно, закладываем фундамент функциональной готовности. Без этого никак нельзя, главное – без травм. В то же время у нас много игровых упражнений, особенно вечером. Беговые упражнения с мячом легче переносятся. Хотя нас ещё ждут тяжелые бега. Когда ты уже полностью готов, легче переносишь работу. Опыт предыдущих лет показывает, что к середине вторых сборов чувствую себя идеально.