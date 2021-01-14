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Руэда возглавил сборную Колумбии

14 января 2021, 20:43

Пресс-служба сборной Колумбии сообщает, что новым главным тренером национальной команды стал Рейнальдо Руэда.

Специалист будет руководить сборной в отборочных матчах ЧМ-2022. Первая пресс-конференция наставника состоится 19 января.

Последним местом работы Руэды была сборная Чили, которую он возглавлял с 2018 года. Ранее Рейнальдо уже тренировал сборную Колумбии (2004-2006), а также временно исполнял обязанности главного тренера национальной команды в 2002 году. Кроме того, Руэда имеет опыт работы с молодёжными командами Колумбии до 20 лет (1993 и 2000-2001). В 2017 году специалист завоевал Кубок Либертадорес с колумбийским «Атлетико Насьоналем», а также дважды признавался тренером года в Колумбии (2009, 2015).

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
14 января в 21:48
Не слышал о таких.
drug01
drug01
14 января в 21:03
Будем смотреть что из этого получится
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ЮЗИК (раскрыть)
14 января в 20:55
Да, сборная вроде ничего, а вот про собора в Колумбии не слышал)))
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 20:44
У Колумбии сейчас симпатичная соборная
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