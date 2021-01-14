Ясен Петров возглавил сборную Болгарии

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14 января 2021, 20:04

Официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщает, что новым тренером национальной команды стал .

Его официальный дебют во главе сборной состоится 25 марта в матче со сборной Швейцарии (первая встреча квалификации к ЧМ -2022).

За свою тренерскую карьеру Петров возглавлял клубы из Болгарии и Китая. Последним местом работы специалиста была китайская команда «Шицзячжуан Эвер Брайт», которую он покинул в 2019 году.

Напомним, что у бывшего наставника сборной Болгарии Георги Дерменджиева закончился контракт с национальной командой.