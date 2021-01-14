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Ясен Петров возглавил сборную Болгарии

14 января 2021, 20:04

Официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщает, что новым тренером национальной команды стал Ясен Петров.

Его официальный дебют во главе сборной состоится 25 марта в матче со сборной Швейцарии (первая встреча квалификации к ЧМ-2022).

За свою тренерскую карьеру Петров возглавлял клубы из Болгарии и Китая. Последним местом работы специалиста была китайская команда «Шицзячжуан Эвер Брайт», которую он покинул в 2019 году.

Напомним, что у бывшего наставника сборной Болгарии Георги Дерменджиева закончился контракт с национальной командой.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
14 января в 20:12
Ясен перец что Петров
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
14 января в 20:08
Со времён Стоичкова про болгар вообще ничего не слышно
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