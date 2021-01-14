Ясен Петров возглавил сборную Болгарии

Официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщает, что новым тренером национальной команды стал Ясен Петров.
Его официальный дебют во главе сборной состоится 25 марта в матче со сборной Швейцарии (первая встреча квалификации к ЧМ-2022).
За свою тренерскую карьеру Петров возглавлял клубы из Болгарии и Китая. Последним местом работы специалиста была китайская команда «Шицзячжуан Эвер Брайт», которую он покинул в 2019 году.
Напомним, что у бывшего наставника сборной Болгарии Георги Дерменджиева закончился контракт с национальной командой.