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Руни назначен на должность главного тренера «Дерби Каунти»

15 января 2021, 17:18

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни утверждён в качестве главного тренера «Дерби Каунти». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом подписан до лета 2023 года. Руни временно исполнял обязанности наставника «Дерби Каунти» с конца ноября прошлого года, когда Филлип Коку покинул команду. За этот период Уэйн провёл девять матчей во главе «баранов» (3 победы, 4 ничьи и 2 поражения).

Руни назначен на должность главного тренера «Дерби Каунти»

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 января в 07:24
Удачи Руни, надеюсь у него получится
Edoardo
Edoardo
15 января в 19:46
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 января в 18:28
Я думал, что он еще играет.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 января в 18:08
Ну удачи!
ДАША Д
ДАША Д
15 января в 17:59
Не самый толковый тренер.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 января в 17:51, ред.
Вот это новость, удачи

А ведь мо6 бы в зените годика два поиграть за хорошие деньги и опыта у Семяка набряться
1-я конная
1-я конная
15 января в 17:45
Ух ты! Удачи Шреку!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 января в 17:43
Очень английский тренер для чисто английской команды
STVA 1
STVA 1
15 января в 17:32
Удачи Уэйну!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 17:19
Очень хочется чтоб у него получилось
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