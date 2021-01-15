Руни назначен на должность главного тренера «Дерби Каунти»

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15 января 2021, 17:18

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» утверждён в качестве главного тренера «Дерби Каунти». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом подписан до лета 2023 года. Руни временно исполнял обязанности наставника «Дерби Каунти» с конца ноября прошлого года, когда покинул команду. За этот период Уэйн провёл девять матчей во главе «баранов» (3 победы, 4 ничьи и 2 поражения).