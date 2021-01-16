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Моуриньо хочет подписать Ди Марию в «Тоттенхэм»

16 января 2021, 00:23

Полузащитник Анхель Ди Мария может покинуть ПСЖ после нынешнего сезона.

Контракт аргентинца с парижским клубом истекает этим летом, однако стороны ещё не начали переговоры о новой сделке. Хавбек хотел бы перейти в «Ювентус», однако у футболиста появился ещё один вариант продолжения карьеры.

Как сообщается, в подписании Ди Марии заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Португальский специалист уже уведомил руководство клуба о своих трансферных планах, а также контактировал с аргентинцем.

Ди Мария и Моуриньо вместе работали в «Реале», однако футболист примет окончательное решение относительно своего будущего только после завершения сезона.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
16 января в 11:53
Мария уже пыталась играть в АПЛ, но не задалось, ей самое место в Серии на полосатом режиме...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 января в 10:11
Мазохист. Тот от него всегда убегает (из Реала, МЮ), а он всё за ним гоняется.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 января в 09:38
И эсьена нужно возвращать автобуснику !
Pervomaez
Pervomaez ответ allemz (раскрыть)
16 января в 09:28
Ну давайте дождемся окончания сезона, потом будем говорить, а по поводу маура его слили такие ублюдки как погба от которых клуб теперь хочет избавиться
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 января в 01:49
Игрок сборной Аргентины, обладатель титулов чемпиона Испании и триумфатор Лиги Чемпионов долгое время являлся системообразующим игроком в составе ПСЖ. В почтенном футбольном возрасте Анхель еще в состоянии поиграть пару лет на достаточно высоком уровне и усилить состав «Тоттенхэма». Из очевидных плюсов можно подчеркнуть совместную работу с Жозе, а значит отсутствие проблем с коммуникацией с главным тренером "шпор".
allemz
allemz
16 января в 00:51, ред.
Не, ну я надеюсь, что еврейский клуп вылетит в Чемпионшип. Леви зажал Почу на точечные трансферы, чтобы пригласить позорно уволенного физрука из МЮ (с тратами в 400 лямов) и купить под него кого захочет, всех эти хьйобергов, доэрти, ло чельсев с регилонами, а там еще глядишь мусор вроде ди марии подъедет и пр. сбитые летчики, при этом играя в унылый автобус, довольствуясь 6 местом.
Gahi
Gahi
16 января в 00:37
Если получится то это будет усилением.
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