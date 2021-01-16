Моуриньо хочет подписать Ди Марию в «Тоттенхэм»

Полузащитник Анхель Ди Мария может покинуть ПСЖ после нынешнего сезона.
Контракт аргентинца с парижским клубом истекает этим летом, однако стороны ещё не начали переговоры о новой сделке. Хавбек хотел бы перейти в «Ювентус», однако у футболиста появился ещё один вариант продолжения карьеры.
Как сообщается, в подписании Ди Марии заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Португальский специалист уже уведомил руководство клуба о своих трансферных планах, а также контактировал с аргентинцем.
Ди Мария и Моуриньо вместе работали в «Реале», однако футболист примет окончательное решение относительно своего будущего только после завершения сезона.