Моуриньо хочет подписать Ди Марию в «Тоттенхэм»

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16 января 2021, 00:23

Полузащитник может покинуть ПСЖ после нынешнего сезона.

Контракт аргентинца с парижским клубом истекает этим летом, однако стороны ещё не начали переговоры о новой сделке. Хавбек хотел бы перейти в «Ювентус», однако у футболиста появился ещё один вариант продолжения карьеры.

Как сообщается, в подписании Ди Марии заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» . Португальский специалист уже уведомил руководство клуба о своих трансферных планах, а также контактировал с аргентинцем.

Ди Мария и Моуриньо вместе работали в «Реале», однако футболист примет окончательное решение относительно своего будущего только после завершения сезона.