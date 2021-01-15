Почеттино обозначил главную трансферную цель для ПСЖ

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15 января 2021, 07:51

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» обозначил руководству главную трансферную цель на зиму.

По данным источника, речь идёт о хавбеке «Тоттенхэма» , несколько лет игравшем под руководством Почеттино. Сообщается, что ПСЖ попробует арендовать 24-летнего англичанина до конца сезона. В ближайшее время клубы должны приступить к предметному обсуждению сделки.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Алли стал получать меньше игровой практики в «Тоттенхэме» и, вероятно, согласится перебраться в ПСЖ .

Ранее появилась информация о том, что парижский клуб отказался от идеи с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.