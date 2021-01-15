ГлавнаяНовости

Почеттино обозначил главную трансферную цель для ПСЖ

15 января 2021, 07:51

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино обозначил руководству главную трансферную цель на зиму.

По данным источника, речь идёт о хавбеке «Тоттенхэма» Деле Алли, несколько лет игравшем под руководством Почеттино. Сообщается, что ПСЖ попробует арендовать 24-летнего англичанина до конца сезона. В ближайшее время клубы должны приступить к предметному обсуждению сделки.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Алли стал получать меньше игровой практики в «Тоттенхэме» и, вероятно, согласится перебраться в ПСЖ.

Ранее появилась информация о том, что парижский клуб отказался от идеи с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Вчера, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Вчера, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Вчера, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Вчера, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Вчера, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Вчера, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:24
хорошо, и вполне реально
Правдин Семён
Правдин Семён
15 января в 14:18
ПСЖ не хватает кого-то типа Канте. И всё.
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 13:00
Хочет весь Тоттенхэт перевести в псж.
Sadjon
Sadjon
15 января в 11:32, ред.
Алли при нем классно играл....
Juventus CR7
Juventus CR7
15 января в 09:56
И так состав дай Бог жаловаться они ещё обозначают!!
mihaluch
mihaluch
15 января в 09:41
На трансфере уже замена.
Mangur
Mangur
15 января в 08:28
Губа не дура
КЭТиК
КЭТиК
15 января в 08:17
Ему пойдут на встречу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 07:52
Дели Али норм игрок!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100