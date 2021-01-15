Манджукич отклонил предложения трёх клубов РПЛ ради перехода в «Милан»

Нападающий Марио Манджукич близок к переходу в «Милан».
Как сообщается, в ближайшее время хорват подпишет контракт с «россонери». Форвард очень заинтересован в возвращении в Серию А, где он уже выступал в составе «Ювентуса».
Манджукич имел предложения от «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и «Сельты», а также вёл переговоры с «Бешикташем» на прошлой неделе, однако отверг все варианты ради перехода в «Милан».
Для Милана, это тоже хороший вариант, особенно с учётом что за трансфер Марио не понадобится платить, а его трудолюбие и желание вернуться в серию А - тоже большой плюс. Ну а то что Марио уже скоро 35, так это не сильно большая проблема, его задача быть сильным игроком ротации, и выручать команду в сложные моменты. Да и ещё один "дядька" в раздевалке, точно Милану не помешает... =)
Для Милана, это тоже хороший вариант, особенно с учётом что за трансфер Марио не понадобится платить, а его трудолюбие и желание вернуться в серию А - тоже большой плюс. Ну а то что Марио уже скоро 35, так это не сильно большая проблема, его задача быть сильным игроком ротации, и выручать команду в сложные моменты. Да и ещё один "дядька" в раздевалке, точно Милану не помешает... =)