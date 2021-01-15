Манджукич отклонил предложения трёх клубов РПЛ ради перехода в «Милан»

1610722028

15 января 2021, 17:47

Нападающий близок к переходу в «Милан».

Как сообщается, в ближайшее время хорват подпишет контракт с «россонери». Форвард очень заинтересован в возвращении в Серию А, где он уже выступал в составе «Ювентуса».