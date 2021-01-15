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Манджукич отклонил предложения трёх клубов РПЛ ради перехода в «Милан»

15 января 2021, 17:47

Нападающий Марио Манджукич близок к переходу в «Милан».

Как сообщается, в ближайшее время хорват подпишет контракт с «россонери». Форвард очень заинтересован в возвращении в Серию А, где он уже выступал в составе «Ювентуса».

Манджукич имел предложения от «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и «Сельты», а также вёл переговоры с «Бешикташем» на прошлой неделе, однако отверг все варианты ради перехода в «Милан».

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:38
другой всё же масштаб ...
goalaktika
goalaktika
15 января в 21:32
И всем оставшим из РПЛ откажет
Aris
Aris
15 января в 20:47
Накручивают цену!? А кому он нужен с такой зарплатой???
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 20:28
Правильно поступил,голова соображает
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 19:53
Ежу понятно, спартак не Милан.
Zak11
Zak11
15 января в 19:52
Да зачем он нужен? Пусть доигрывает где нибудь
ДАША Д
ДАША Д
15 января в 19:14
Выбор из других клубов не ахти какой хороший.
Caniggia
Caniggia
15 января в 19:05
Переговоры с Миланом зашли в тупик и вновь вступили в силу предложения от трёх клубов РПЛ. И Марио, не долго думая, сделал выбор в пользу завершения карьеры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 19:05
Потом локти будет кусать!
shlifen
shlifen
15 января в 18:40
Отличный вариант и для самого Манджукича, который вместо "отбывания номера" или "футбольной пенсии" решил всё таки ещё поиграть на самом высоком уровне, и помочь Милану побороться за скудетто.
Для Милана, это тоже хороший вариант, особенно с учётом что за трансфер Марио не понадобится платить, а его трудолюбие и желание вернуться в серию А - тоже большой плюс. Ну а то что Марио уже скоро 35, так это не сильно большая проблема, его задача быть сильным игроком ротации, и выручать команду в сложные моменты. Да и ещё один "дядька" в раздевалке, точно Милану не помешает... =)
Василий 50
Василий 50
15 января в 18:26
Он выбрал футбол.
dimagas2
dimagas2
15 января в 18:16
В Милане будет играть в ЛЧ.Думаю 3-4 место у них будет по итогам сезона.
Faustello
Faustello
15 января в 18:15
Всему цвету РПЛ отказал мерзавец
Добряк
Добряк
15 января в 18:05
Отличная фраза: Манджукич имел предложения Спартака, Локомотива и ЦСКА...
Ozabot
Ozabot
15 января в 17:57
Ну, было бы странно, если бы было наоборот )
доктоР7
доктоР7
15 января в 17:50
правильно сделал,хоть и жаль не увидеть его в рпл.
мангo
мангo
15 января в 17:50, ред.
Ай яй яй не уважил Гончаренко
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