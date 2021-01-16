Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр в Москве, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Предсезонный сбор команды начнётся 17 января.
#Кампоамор2021🇪🇸 Уже совсем близко! Армейцы вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте ✈ Ждёте моря контента со сборов? 😉https://t.co/i8sPZdAPhS pic.twitter.com/yJGFO4rpPX— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 16, 2021
Следим за командой и с нетерпением ждем продолжения чемпионата.
Всем здоровья.
Следим за командой и с нетерпением ждем продолжения чемпионата.
Всем здоровья.