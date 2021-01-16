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Футболисты ЦСКА вышли из отпуска

16 января 2021, 15:00

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр в Москве, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Предсезонный сбор команды начнётся 17 января.

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Все комментарии
mondial18
mondial18 ответ cska1948 (раскрыть)
17 января в 01:21
в том то и проблема чтоо изменений не предвилется значит иак и будем в ж..
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 21:54
По Варламову и А.Березуцкому присоединяюсь к словам Анатолия Кандаурова, а вот на "Но один матч - не показатель." отвечу. Овчинников руководил игрой ЦСКА в одном матче с ДМ и удачно! Так почему для Овчинникова ОДИН МАТЧ показатель, а для Ганчаренко нет? И кто тебе сказал, что состав на матч с ДМ не согласовывался с гл. тренером и что победа над ДМ целиком заслуга Овчинникова? Согласен, Овчинников человек прямой, а значит конфликтный. Ну и зачем нам конфликты в тренерском штабе? Руководство сделало свой выбор в пользу Ганчаренко. Нам его надо принять и дождаться ответа на вопрос: на сколько этот выбор был правильным. Оставшаяся часть чемпионата всё расставит на свои места. Так что терпеливо ждём...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 января в 19:35
Что же, будем понаблюдать. Посмотрим чего там наш "четырежды лучший" наваяет?!?
Великолепный
Великолепный
16 января в 19:22
Всем пройти медосмотр без проблем и хороших сборов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 19:13
Я думаю, что с учетом огромного опыта и связей Гинера, у него как минимум пара вариантов есть, чтобы не решать в экстренном режиме. В середине апреля все будет ясно и к началу летнего сбора в июле будем с новым главным, если потребуется.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 января в 18:42
Я бы понял такие перемены , если бы они произошли в конце сезона или при смене главного тренера. Ведь если Витя не сдюжит, то летом придется набирать новый штаб, которому понадобятся свои игроки и помощники.
Наше дело следить за дальнейшими событиями. Посмотрим, во что все это выльется.
CSKA2012
CSKA2012
16 января в 18:30
Лучше вместо видосов толковые трансфера провели, а то конкуренты усиливаются, а мы уже 3 год ищем нормального опорника...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 17:04
Варламов не имел никакого отношения к команде. Он тренировал детей и юношей. Вот пару лет назад ушел Гришин - это было более существенно, т.к. он тренировал молодежку. Но он ушел, т.к. хотел расти. Но желание расти и возможности роста - это разные вещи. Что касается Леши, то , по -моему быть функционером, т.е. чиновником - это не его дело. У него в этой области знаний маловато совсем. Так. что я бы не стал драматизировать ситуацию. А сейчас ситуация предельно ясна и понятна. У ВМГ контракт до конца этого сезона. И уже в апреле будет понятно что делать. Искать нового ГТ , или продолжать сотрудничество.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
16 января в 16:59
Именно так. Я думаю даже, что более существенная по своему влиянию на команду это замена тренера по физподготовке П. Гранеро, на валлийца. Но это уже было сравнительно давно и прошло нормально. Фактически правая рука ВМГ это бывший тренер Борисова, который уже второй год в команде. А Онопку и Овчинникова спокойно заменят Вася и Крамаренко. Более молодые и современные. Так что я бы не стал преувеличивать роль этих "перемен"
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
16 января в 16:55
Так ведь еще и Варламов ушел, так же А.Березуцки, а он зам.директора был. Все это как раз напоминает истории со Смородской , Геркусом, Кикнадзе, Цорном, Газизовым. Орешкин продвигает своих - однозначно. А вот Витя наш напоминает Черчесова. Оба те еще снобы, никогда свои ошибки не признают. Витек подбирает лояльных себе помощников. Овчинников то - мужик прямой , молчать не будет. Витя летом , благодаря ему и остался, приписав перемены в составе себе.
Все же , я думаю, что перетряску надо было начинать с Ганчаренко, все к этому и шло , но игра с Ростовом , похоже, кому то вскружила голову. Но один матч - не показатель.
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 16:30
...а приблудный агроном из дружественного государства случаем "не заблукал"??? Эх,мечты-мечты...
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 16:17
На мой взгляд ни чего страшного не произошло! Главный тренер тот же, значит глобальных перемен в команде не ожидается. А то, что в лице новых помощников Ганчаренко впрыснули свежую кровь, так это даже и не плохо. И сравнивать ситуацию в ЦСКА с ситуациями в Локо и СпаМе я бы не стал. Всё таки замена помощников гл. тренера и замена всего тренерского штаба это не одно и то же.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 15:51
Ситуация в армейском клубе очень пока неясная. Изменения в тренерском штабе и руководстве произошли довольно таки неожиданно. Как это скажется на команде - пока неизвестно. Но все это напоминает недавние ситуации с Локомотивом и Спартаком. Чем нас еще "порадует" господин Орешкин предугадать трудно. Но такие резкие перемены обычно до добра не доводят. Хочется верить , что все эти пертурбации пройдут без последствий.
Следим за командой и с нетерпением ждем продолжения чемпионата.
Всем здоровья.
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
16 января в 15:46
Ганчаренко в роли Траволты из мема, который руками разводит :)))
Beekeeper
Beekeeper ответ КЭТиК (раскрыть)
16 января в 15:45
ну и хорошо...
VAN ARM
VAN ARM
16 января в 15:41
посмотрим как будет с такими изменениями))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 января в 15:32
Удачных сборов в Кампоаморе.
Faustello
Faustello
16 января в 15:31
Вышли, а на базе только Крахмал)))
КЭТиК
КЭТиК
16 января в 15:04
Вышли, а Онопко и Овчинникова нет.
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