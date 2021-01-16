«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, показав самые интересные моменты первого дня зимних сборов.

«Спартак» приступил к работе на сборе в Арабских Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в теплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка — все это в стартовой серии нашего дневника.