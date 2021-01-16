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«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

16 января 2021, 11:22

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, показав самые интересные моменты первого дня зимних сборов.

«Спартак» приступил к работе на сборе в Арабских Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в теплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка — все это в стартовой серии нашего дневника.

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Союзник противников
Союзник противников
16 января в 16:35
ОАЭ,Испания,Турция,Катар...А потом ВАРёная февральско-мартовская действительность,со всеми вытекающими из этого обстоятельствами:Мышечные травмы,недостаток физически х кондиций и постоянные разговоры о ином игровом темпе в ТОП-5 чемпионатах.А ныне уже,наверное,и ТОП-10 нам уже не по силам.
311
311
16 января в 15:08
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Крикун (раскрыть)
    16 января в 14:44
      makkie
      makkie ответ Я на стреме (раскрыть)
      16 января в 14:05
      Сборы на то и нужны, чтобы в форму себя приводить.
      А уж вратари и так на износ тренируются: постоянные прыжки, падения, удары мячом - стресс короче )))

      За Макси я спокоен, а вот Роша дрищом приехал, не кормили в Бразилии )))
      makkie
      makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
      16 января в 13:57
      Олег, да Соболев уже и на медосмотре был - он же полностью восстановился и с первого сбора без ограничений работает. Хорошее подспорье!
      Крикун
      Крикун
      16 января в 13:50
      Кому интересна 7-я команда не самого сильного в мире чемпионата?
      Suinsi
      Suinsi
      16 января в 13:47
      Для седьмого места не плохо.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      16 января в 13:44
      Да конечно же Спартак в Дубаях ....
      А потом Зенит в Дубаях ...
      Так может и Чемпионат России проводить в Дубаях !
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ karnager (раскрыть)
      16 января в 13:33
      Дубай это одной из бесконечный рай земли.После тренировки можно расслабиться до утра.))) Лишь б без табуретки 🧐.(((
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      16 января в 13:31
      Удачи и без травм.
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Лакшери (раскрыть)
      16 января в 13:31
      Грязевые ванны, это скорее на наших полях!!! Сезон прос...ли весна-осень или как там, короче летний сезон!!
      zooveterinar
      zooveterinar ответ drug01 (раскрыть)
      16 января в 13:28
      Да какие там результаты!!!
      zooveterinar
      zooveterinar
      16 января в 13:27
      Какие моменты ?? Посещение пив бара, и публичного дома , с сауной,кокора наверное предводитель!!!??
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      16 января в 12:43
        Лакшери
        Лакшери
        16 января в 12:34
        грязевые ванны ?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        16 января в 12:29
        Судя по тому как Умяров поприветствовал тренера играть он не будет
        karnager
        karnager
        16 января в 12:25
        А почему все в Дубае проводят сборы, а не на родине в России? Или легионерам холодно у нас в январе ?
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        16 января в 11:52
        Соболев мелькнул на видео. Уже в общей группе тренируется
        stavr74
        stavr74
        16 января в 11:34
        Главное что бы без травм на сборах
        Я на стреме
        Я на стреме
        16 января в 11:33
        1:08. заходит мальчик с портфелем....упс, да это ж тренер
        и ещё, капец как Максименко разожрался
        drug01
        drug01
        16 января в 11:33
        Ждём хороших результатов
        shlomo
        shlomo
        16 января в 11:30
        Все конечно это хорошо...но тут внимания нужно обратить на тренировочный процесс...и пахать, пахать и еще раз пахать (а то амбиций много, а результат...)...
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