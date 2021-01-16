«Спартак» показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, показав самые интересные моменты первого дня зимних сборов.
«Спартак» приступил к работе на сборе в Арабских Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в теплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка — все это в стартовой серии нашего дневника.
А уж вратари и так на износ тренируются: постоянные прыжки, падения, удары мячом - стресс короче )))
За Макси я спокоен, а вот Роша дрищом приехал, не кормили в Бразилии )))
А уж вратари и так на износ тренируются: постоянные прыжки, падения, удары мячом - стресс короче )))
За Макси я спокоен, а вот Роша дрищом приехал, не кормили в Бразилии )))
А потом Зенит в Дубаях ...
Так может и Чемпионат России проводить в Дубаях !
А потом Зенит в Дубаях ...
Так может и Чемпионат России проводить в Дубаях !
Надо что-то изобретать , может показать групповуху с участием Заремы ?
Надо что-то изобретать , может показать групповуху с участием Заремы ?
и ещё, капец как Максименко разожрался
и ещё, капец как Максименко разожрался