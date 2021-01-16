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Николич: «Мы недовольны нашей позицией в таблице РПЛ»

16 января 2021, 00:04

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о начале тренировочного сбора и предстоящих контрольных матчах.

Мы нормально отдохнули. Счастливы, что снова играем в футбол. Здесь хорошие условия: поле, зал, восстановление. Всё очень удобно. Мы недовольны нашей позицией в таблице РПЛ. Это первый раз, когда мы можем поставить модель игры. Я счастлив, что будем работать.

После этого сбора будет пять дней отпуска. На втором сборе будет шесть контрольных матчей. Есть время подготовиться физически, а главное — поставить модель игры и сделать хороший результат во второй части чемпионата.

Напомним, что после 19-го тура «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 января в 06:08
Уже стоит начать привыкать.
Little Caprice
Little Caprice
16 января в 02:41
Снизу просторно, ещё успеете опуститься, куда хочется :)
sv_1969
sv_1969
16 января в 02:25
Болелы:Николич пошёл 3
beefs
beefs
16 января в 01:20
А как мы не довольны...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 января в 00:48
Позиция, мягко говоря не очень, по сравнению с прошлым годом о лиге чемпионов можно только мечтать. Из усиления в следующей части чемпионата надо наверное выделить почти восстановившегося от травмы Зе Луиша и состоявшийся переход Пабло, потенциал которого остается по сути дела загадкой. О Смолове как усилении атакующей линии, пожалуй уже не рассчитывают. Но за место в первой пятерке железнодорожники пожалуй еще сумеют побороться.
Faustello
Faustello
16 января в 00:23
Да лана, нормас!))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 января в 00:11
Ну, Николич, если в тройке не закончишь будущего у тебя в Локомотиве нет.
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