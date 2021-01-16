Николич: «Мы недовольны нашей позицией в таблице РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о начале тренировочного сбора и предстоящих контрольных матчах.

Мы нормально отдохнули. Счастливы, что снова играем в футбол. Здесь хорошие условия: поле, зал, восстановление. Всё очень удобно. Мы недовольны нашей позицией в таблице РПЛ . Это первый раз, когда мы можем поставить модель игры. Я счастлив, что будем работать.

После этого сбора будет пять дней отпуска. На втором сборе будет шесть контрольных матчей. Есть время подготовиться физически, а главное — поставить модель игры и сделать хороший результат во второй части чемпионата.