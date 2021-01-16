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Стал известен третий соперник «Ростова» на сборах в Испании

16 января 2021, 18:03

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что третьим соперником команды на сборах в Марбелье (Испания) станет «Альхесирас» из Сегунды Б.

«Изменения в расписании контрольных матчей. Стал известен третий соперник нашей команды по первому сбору, а также изменена дата проведения матча против ФК „Марбелья“. Первый соперник — „Альхесирас“ из провинции Кадис, девять сезонов за всю свою историю выступал в Сегунде. Все остальное время — в низших дивизионах чемпионата Испании. В настоящий момент эта команда выступает в Сегунде „Б“, как и „Марбелья“, с которой сыграем 28 января», — говорится в сообщении пресс-служба «Ростова».

Два сбора «Ростова» пройдут в Марбелье с 14 января по 18 февраля.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 января в 20:09
Для тренировки подойдут.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 января в 18:56
Не хотят сами напрягаться или сильные соперники не воспринимают нас всерьёз ? ))
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 января в 18:32
Для вкатывания на первом сборе выбирают соперников послабее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 18:27
Надо выберать соперников посильнее!
Трезвый повар
Трезвый повар
16 января в 18:24
На сборах любые спарринги полезны. Других соперников в этом месте и в это время всё-равно нет. Надо играть с теми кто есть
shlomo
shlomo
16 января в 18:18
Ну что...достойный соперник.....хотя....
КЭТиК
КЭТиК
16 января в 18:05
Легко должны побеждать.
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