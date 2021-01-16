«Спартак» отказался играть с «Зенитом» на зимних сборах

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда хотела провести товарищеский матч против «Спартака» во время сборов, но москвичи отказались от спарринга. Оба коллектива сейчас находятся в Дубае.
Мы предложили сыграть, но «Спартак» отказался. Дело в том, что у «Спартака» своя программа, которая была сверстана раньше.
"Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они - 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается [на сборе в ОАЭ]. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться".
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А то новости подаются под соусом Газпрома)
"Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они - 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается [на сборе в ОАЭ]. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться".
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А то новости подаются под соусом Газпрома)
Для тех кто начнет про КБ или другие команды РПЛ говорить , огорчу не болею!
Для тех кто начнет про КБ или другие команды РПЛ говорить , огорчу не болею!
Ну и что может дать такой товарняк..??..и одним и другим....
Правильно что Федун отказался...
Ну и что может дать такой товарняк..??..и одним и другим....
Правильно что Федун отказался...
Вдруг Дзюба научит молодых Спартаковцев чему - то нехорошему ?
Видео свое покажет - как надо руку тренировать !
Вдруг Дзюба научит молодых Спартаковцев чему - то нехорошему ?
Видео свое покажет - как надо руку тренировать !
Зачем спартаку повторение декабрьского унижения?
Правильно, незачем. Пусть играют с равными, командами уровня ФНЛ.
Зачем спартаку повторение декабрьского унижения?
Правильно, незачем. Пусть играют с равными, командами уровня ФНЛ.
С какой стати Спартак должен менять планы и играть никому не нужный товарняк с Зенитом?
Пусть вон с арабами спаррингуются, если невтерпёж!
С какой стати Спартак должен менять планы и играть никому не нужный товарняк с Зенитом?
Пусть вон с арабами спаррингуются, если невтерпёж!
Зенит конечно полное дно, но на их фоне, спартак команда уровня пфл
Зенит конечно полное дно, но на их фоне, спартак команда уровня пфл
Жалко, что не все до читали до этого момента
Жалко, что не все до читали до этого момента