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«Спартак» отказался играть с «Зенитом» на зимних сборах

16 января 2021, 15:17

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда хотела провести товарищеский матч против «Спартака» во время сборов, но москвичи отказались от спарринга. Оба коллектива сейчас находятся в Дубае.

Мы предложили сыграть, но «Спартак» отказался. Дело в том, что у «Спартака» своя программа, которая была сверстана раньше.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
16 января в 23:04
Многие комментарии порадовали, как с одной стороны, так и с другой. Но по большому счету новость ни о чем. Будни предсезонки. И я не думаю, что Семак дословно это сказал, хотя и пофиг
Храневец
Храневец
16 января в 20:08
Свинья бомжу не товарищ и даже не соперник !Согласятся играть только с командой не ниже Ювентуса !
Некакойшенко
Некакойшенко
16 января в 19:27
СЕмак явно что то напутал. Полировать торпеду и свои места на поле, только футболёры Заката умеют.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ LOpp (раскрыть)
16 января в 17:12
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ leopit (раскрыть)
    16 января в 17:07
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      16 января в 17:06
      Это вряд ли.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      16 января в 17:04
      Спартак не отказался. А семак брешит. зенит предложил играть 6-7 февраля , а СПАРТАК 8 февраля. Не договорились по срокам. Вот и все. А все остальное , просто Ахинея из уст семака или по русски ...не правда.
      Константин Белых
      Константин Белых
      16 января в 17:00
      Западло с ними играть потому что.. Пусть создадут ГазпромСуперЛигу с Сочи Уралом и сами с собой играют.
      makkie
      makkie
      16 января в 16:52
      А вот что сказал директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов:

      "Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они - 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается [на сборе в ОАЭ]. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться".
      _______________________________

      А то новости подаются под соусом Газпрома)
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      16 января в 16:40
      7?)...это ничто по сравнению с практически вековой бестрофейностью Зенита...
      sv_1969
      sv_1969
      16 января в 16:34
        leopit
        leopit
        16 января в 16:33
        Кирпичами отстрелялись от страха футболёры Спартака....
        Союзник противников
        Союзник противников
        16 января в 16:32
          ЮГ РОССИИ
          ЮГ РОССИИ
          16 января в 16:31
          Думал что просто побрезговали
          Бубнин
          Бубнин
          16 января в 16:30
            Блоссия
            Блоссия
            16 января в 16:23
            Когда отказывают, вовсе не обязательно всем об этом жаловаться)))
            Звезда по имени Солнце
            Звезда по имени Солнце
            16 января в 16:20
            Правильно и сделали, психику надо беречь своим ребятам.
            pioner1987
            pioner1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            16 января в 16:17
              Jeck Denielse
              Jeck Denielse
              16 января в 16:13
              7 последних официальных встреч этих команд в РПЛ и Кубке - 0 побед Спартака...
              Ну и что может дать такой товарняк..??..и одним и другим....
              Правильно что Федун отказался...
              Igrov
              Igrov
              16 января в 16:11
              так тому и быть.
              ДАША Д
              ДАША Д
              16 января в 16:09
              Травматизм всё-таки не нужен.
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен
              16 января в 15:58
              Зачем им третий раз огорчаться от Зенита? Никакого кубка за это не дадут, даже самого смешного. Лишняя нервотрёпка им никчему...
              nikoladolgov
              nikoladolgov
              16 января в 15:54
              И это правильно !
              Вдруг Дзюба научит молодых Спартаковцев чему - то нехорошему ?
              Видео свое покажет - как надо руку тренировать !
              Lucho Gonzalez
              Lucho Gonzalez
              16 января в 15:52
              Чтобы создать иллюзию успеха, спартак играет только с клубами а-ля второй дивизион чемпионата эмиратов, где вероятность победить побольше.
              Крикун
              Крикун
              16 января в 15:46
                makkie
                makkie
                16 января в 15:45
                И правильно.
                С какой стати Спартак должен менять планы и играть никому не нужный товарняк с Зенитом?
                Пусть вон с арабами спаррингуются, если невтерпёж!
                killofwrathx
                killofwrathx
                16 января в 15:42
                  LOpp
                  LOpp
                  16 января в 15:40
                  Дело в том, что у «Спартака» своя программа, которая была сверстана раньше.

                  Жалко, что не все до читали до этого момента
                  Добряк
                  Добряк
                  16 января в 15:33
                    particular
                    particular
                    16 января в 15:30
                    Логично, ибо ожидаемое впухание и лишние травмы не нужны перед рестартом...
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