В Беларуси клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за рубежом

В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей.
В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки. Ограничения касаются БАТЭ, солигорского «Шахтера», «Торпедо-БелАЗ», минского «Динамо» и «Руха».
Ранее сообщалось, что в белорусском футболе намерены ввести потолок зарплат.
А уж если её убрать...)))
Будет полулюбительская Лига....
А уж если её убрать...)))
Будет полулюбительская Лига....
РФС нужно тоже задуматься над этим! Можно еще и легионеров запретить покупать (это я конечно уже загнул)...
РФС нужно тоже задуматься над этим! Можно еще и легионеров запретить покупать (это я конечно уже загнул)...
Немедленно вернуть Зенит и Спартак из Дубаев !
Пусть в Лужниках тренируются !
Немедленно вернуть Зенит и Спартак из Дубаев !
Пусть в Лужниках тренируются !
Речь не про Россию, разумеется.
Речь не про Россию, разумеется.
Справедливость восторжествует...
Справедливость восторжествует...