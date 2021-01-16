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В Беларуси клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за рубежом

16 января 2021, 16:30

В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей.

В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки. Ограничения касаются БАТЭ, солигорского «Шахтера», «Торпедо-БелАЗ», минского «Динамо» и «Руха».

Ранее сообщалось, что в белорусском футболе намерены ввести потолок зарплат.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:04
наверное, это разумно
mars6791
mars6791
16 января в 23:47
А где собрались играть в Белоруссии зимой интересно. Да и в России тоже, разве только в зале.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 января в 20:58
С госбюджетной то поддержкой клубов футбол несмотрибельный....
А уж если её убрать...)))
Будет полулюбительская Лига....
andrefino13
andrefino13 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 января в 20:44
Я могу ошибаться,но в Испании база у ЦСКА в собственности.
A.S.A
A.S.A
16 января в 20:25
Абсолютно правильное решение!
РФС нужно тоже задуматься над этим! Можно еще и легионеров запретить покупать (это я конечно уже загнул)...
nikoladolgov
nikoladolgov
16 января в 19:44
Вот это правильно !
Немедленно вернуть Зенит и Спартак из Дубаев !
Пусть в Лужниках тренируются !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 января в 19:30
    djaich
    djaich
    16 января в 19:25
    Нашим бы поскорее перенять опыт и организовать на пару с белорусами серьезный предсезонный турнир в Крыму.
    djaich
    djaich ответ Anton Hohlov (раскрыть)
    16 января в 19:23
    Пускай бегут. Все равно эти "лучшие" никаких результатов ни в еврокубках, ни в сборной не показывают.
    youtomee
    youtomee
    16 января в 18:54
    еще одна страна, страдающая той же болезнью, что и РФ с этими висящими на бюджетах командами...полный бред
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    16 января в 18:28
    ну, кто давненько не бывал "за пределами", тому наверное и кажется, что там молочные реки и кисельные берега, там своих ртов некуда девать...
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Anton Hohlov (раскрыть)
    16 января в 18:25
    а что в этом плохого? кто платит, тот и девушку танцует, не так ли? и почему надо обязательно проводить сборы на курортах? чем они так привлекательны для игроков и обслуживающего персонала, интересно?
    13 RUS
    13 RUS
    16 января в 18:12
    Порадуемся за нашим братьев
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    16 января в 18:12
    Все хорошие игроки убегут, пока еще могут, железный занавес не за горами.
    SHMEL
    SHMEL
    16 января в 17:59
    Абсолютно правильное решение.
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 января в 17:59
    верное и оправданное решение)))
    berda2003
    berda2003
    16 января в 17:38
    если в рпл такое правило ввести - только краснодар сможет съездить в турцию...
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    16 января в 17:34
    Давно Беларусь стала закрытой страной?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ КЭТиК (раскрыть)
    16 января в 17:31
    Неоспоримо, только процентное соотношение возврата думаю составляет более лакомую цифру.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    16 января в 17:15
    Боятся, что футболисты увидят как хорошо за пределами Белоруссии и не вернуться...

    Речь не про Россию, разумеется.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 января в 17:15
    Ну да, а частник гинер на государственные деньги почти десятка спонсоров своих жеребят отправит в Испанию.
    Справедливость восторжествует...
    juvenale
    juvenale
    16 января в 17:05
    все деньги на поддержку балаклавщиков
    КЭТиК
    КЭТиК ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    16 января в 17:01
    В Роторе все просто: платишь 10 долларов за сбор, а 1 доллар возвращается в виде бонуса.
    Alhunah
    Alhunah
    16 января в 16:54
    всё првльно, пускай снег месят
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 января в 16:53
    Было бы здорово отправить у нас Зенит, Динамо, Локо, Рубин, Ростов и всю провинцию на сборы в Нальчик или Крымск. Кстати Тамбов уже там.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 января в 16:51
    У Батьки не забалуешь...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 января в 16:45
    А у нас бюджетный "Ротор" за пятизвездочные отели счета закрывает и клубы, финансируемые бюджетом, порождают весьма замысловатый водоворот денежных средств.
    beefs
    beefs
    16 января в 16:43
    экономика должна быть экономной...
    Крикун
    Крикун
    16 января в 16:42
    Клубы то ладно, а вот то, что сборная на родине усатого Стаса в Австрии тренируется, вот это то вообще сюр.
    particular
    particular
    16 января в 16:39
    Может это и потягивает совком, но сквозь пелену мракобесия просматривается нормальный прагматизм... Ибо, - нефиг...
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