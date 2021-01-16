Пирло: «Победа над „Интером“ дала бы „Ювентусу“ реальный толчок»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Интером» в рамках Серии А.

Я ожидаю увидеть агрессивный «Интер», который захочет задать темп игры, но мы — «Ювентус», поэтому хотим показать свой стиль футбола, свободный от давления.

Даже в таком важном поединке не должно быть ни страха, ни робости. Мы должны освободить наши умы. Мы — «Ювентус» и должны привыкать к тому, что на нас давят.

Победа дала бы нам реальный толчок, который выходит за рамки трех очков. Возможно, в данный момент у клубов разные философии, но обе команды будут бороться до конца за титул.