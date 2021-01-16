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Пирло: «Победа над „Интером“ дала бы „Ювентусу“ реальный толчок»

16 января 2021, 20:33
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Интером» в рамках Серии А.

Я ожидаю увидеть агрессивный «Интер», который захочет задать темп игры, но мы — «Ювентус», поэтому хотим показать свой стиль футбола, свободный от давления.

Даже в таком важном поединке не должно быть ни страха, ни робости. Мы должны освободить наши умы. Мы — «Ювентус» и должны привыкать к тому, что на нас давят.

Победа дала бы нам реальный толчок, который выходит за рамки трех очков. Возможно, в данный момент у клубов разные философии, но обе команды будут бороться до конца за титул.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
17 января в 17:25, ред.
    vastudio
    vastudio
    17 января в 17:23
      Сантус
      Сантус
      17 января в 02:43
      Пардон,а в чём теперешняя философия Ювэ?Чем отличается от вчерашней?Лишь бы дыму напустить...
      DEIVID_Rivera
      DEIVID_Rivera
      16 января в 23:42
      А золотой толчок не хотите?
      Ozabot
      Ozabot
      16 января в 21:37
      «Интер» сейчас сильнее «Ювентуса». Кажись, зебры отхватят в этот раз. Одно дело — побеждать дубль «Милана», где замен-то не было, а другое — найти решение, когда Лукаку продавит всю оборону в смятку.
      Zimmer
      Zimmer
      16 января в 21:32
      Вот и покажите на что способны.
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      16 января в 21:17
        3веpобой
        3веpобой
        16 января в 21:09
        Нужно наказывать Интер. А вместе с ним и недображелателей из судейского корпуса. Одних уже дублем приговорили, теперь и по их кузенам нужно так же пройтись.
        Loko57
        Loko57
        16 января в 21:03
        Надеюсь что они получат отличный пинок.
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
        16 января в 21:00
        Уже отмазы заранее готовите как обычно ахах)
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov
        16 января в 21:00
        получат толчок под зад
        Cat01
        Cat01
        16 января в 20:56
        Желание хорошее удачи
        mihaluch
        mihaluch
        16 января в 20:53
        Победа Юве похоронит Интер.
        Ironigor
        Ironigor
        16 января в 20:52
        Только Юве , только Победа !!!
        juvenale
        juvenale
        16 января в 20:49
        жаль что Де Лихта не будет и двух основных защитников,так бы порвали их,а так очень сложно будет даже ничейку зацепить...мердуччи против лукаку будет нечто
        Я на стреме
        Я на стреме
        16 января в 20:42, ред.
        победа над Интером может дать реальный пинок под зад Конте
        Artemon9
        Artemon9
        16 января в 20:41
        Только победы!
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