Гасперини: «Миранчуку нужно обрести стабильность»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об адаптации в команде российского полузащитника Алексея Миранчука.
С ним произошли несколько неприятных событий, от травмы до коронавируса, из-за чего он пропустил долгое время. Исходя из характеристик Миранчука, сейчас его цель — заменять Иличича.
Алексею нужно обрести некую стабильность. А я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью.
В активе Миранчука в текущем сезоне 11 матчей в составе «Аталанты» (1 — в стартовом составе), в которых он забил 3 гола.