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Гасперини: «Миранчуку нужно обрести стабильность»

16 января 2021, 17:40

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об адаптации в команде российского полузащитника Алексея Миранчука.

С ним произошли несколько неприятных событий, от травмы до коронавируса, из-за чего он пропустил долгое время. Исходя из характеристик Миранчука, сейчас его цель — заменять Иличича.

Алексею нужно обрести некую стабильность. А я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью.

В активе Миранчука в текущем сезоне 11 матчей в составе «Аталанты» (1 — в стартовом составе), в которых он забил 3 гола.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:05, ред.
обретёт ! только доверяй
edubokom
edubokom
16 января в 22:41
Не смотря на все форс мажоры Алексею удаётся проявить себя при жесточайшей конкуренции. И мне кажется, тренер понимает, что он способен серьёзно прибавить. А Миранчук и правда способен навести шороху
Caniggia
Caniggia
16 января в 21:41
Главное что бы было желание и упорство и стабильность придёт. Удачи, Лёха!
berda2003
berda2003
16 января в 20:53
настоящий макаронник - болтовня ни о чём - заголовками плетёт всякую херню...
killofwrathx
killofwrathx
16 января в 20:10
Радует, что играет он очень даже хорошо
Смотрел много игр с его участием, не выпадает, движется хорошо, умные решения, по матчу с Кальяри, играл намного лучше вышедшего косячера Иличича
Kuvkil
Kuvkil
16 января в 19:26
Гасперини сделает из него игрока.
Интер Рулит
Интер Рулит
16 января в 18:48, ред.
хорошо бы играл то и выходил бы в стартовом составе.А то привык в Локомотиве ничего не делать и большое бабло получать.
И вообще мне интересна Аталанта из за участие в ЛЧ,а вовсе не из за какого то там Миранчука
Я на стреме
Я на стреме
16 января в 18:15
стабильный лавочник, мечта любого тренера
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 17:53
Трудно нашим пешеходам...
particular
particular
16 января в 17:50
Вообще-то, трудная адаптация послужит ему хорошим трамплином для будущих успехов... Тренер его не балует, держит на поводке и сопли ему не подтирает... Годится... В Сборной будет выглядеть на голову выше многих...
zooveterinar
zooveterinar
16 января в 17:50
Будет здоровье , и желание ,значит все будет нормально!!!
beefs
beefs
16 января в 17:50
стабильность это серьёзно...
shlomo
shlomo
16 января в 17:50
Ну это уже разговор кое о чем.... а то начал было "делать поклепы" на нашего Лёху.... Алексею вообще можно присвоить новый титул: король дебютов за Аталанту..... через четыре с лишним месяца после перехода Алексей наконец вышел в стартовом составе Аталанты и забил....кстати, при голах Миранчука результат всегда положительный: победы над датчанами, ничья с Интером, гол против Кальяри не стал победным, но им завершился мощнейший тайм команды и уйти после такой бомбардировки с преимуществом в счете было точно очень важно....а на мой взгляд Алексею в Аталанте становится все комфортнее.....удачи, Лёха!!!!
mangox22
mangox22
16 января в 17:44, ред.
со временем приобретет
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