Гасперини: «Миранчуку нужно обрести стабильность»

Главный тренер «Аталанты» поделился мнением об адаптации в команде российского полузащитника .

С ним произошли несколько неприятных событий, от травмы до коронавируса, из-за чего он пропустил долгое время. Исходя из характеристик Миранчука, сейчас его цель — заменять Иличича.

Алексею нужно обрести некую стабильность. А я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью.