Фергюсон пожелал удачи Руни на тренерском поприще

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» пожелал удачи в его тренерской карьере в «Дерби Каунти».

Руни — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, у него была блестящая карьера футболиста. Это хороший толчок к началу работы главным тренером. Однако эта работа требует результатов, и Уэйн знает это, как никто другой. Он хорошо понимает футбол, надеюсь, что он справится. Нельзя стать тренером просто по чьей-то просьбе. Руни сперва был играющим тренером, а теперь стал полноценным наставником. Желаю ему удачи.