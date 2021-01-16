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Фергюсон пожелал удачи Руни на тренерском поприще

16 января 2021, 13:43

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон пожелал удачи Уэйну Руни в его тренерской карьере в «Дерби Каунти».

Руни — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, у него была блестящая карьера футболиста. Это хороший толчок к началу работы главным тренером. Однако эта работа требует результатов, и Уэйн знает это, как никто другой. Он хорошо понимает футбол, надеюсь, что он справится. Нельзя стать тренером просто по чьей-то просьбе. Руни сперва был играющим тренером, а теперь стал полноценным наставником. Желаю ему удачи.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 января в 08:13
Надеюсь у него получится
Juventus CR7
Juventus CR7
16 января в 14:27
При етом тренере Руни был в самом пике карьеры!!!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 января в 14:22
успехов ему !
shlomo
shlomo
16 января в 13:51
Такое напутствие дорогого стоит...благословил как отец....удачи Руни!
ОПС
ОПС
16 января в 13:44
Желаем ему тоже удачи и фарта.
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