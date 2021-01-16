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Орещук: «Не верю в историю с возвращением Промеса в „Спартак“»

16 января 2021, 13:08

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

Не верю в историю с возвращением Квинси. Думаю, просто кто-то кинул «утку» и ее мусолят. Может, сам игрок и хотел бы сменить обстановку, но «Спартак» не будет платить 15-20 миллионов евро, если они сейчас опорника берут за 500 тысяч. Рационально хотят подойти. Вообще рынок просел, поэтому пока большие имена мы вряд ли увидим.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:54
скоро поверишь !
старина
старина
16 января в 14:54
Как то похрен,во что ты там не веришь,аферист
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 января в 14:42
Только спартачи в это и верят, им без веры никуда
makkie
makkie
16 января в 13:53
но «Спартак» не будет платить 15-20 миллионов евро
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Если бы Орещук занимался трансфером, то сумма могла быть и выше + агентские, как он любил делать будучи спортдиром Динамо.
А вообще да, в переход мало верится.
Suinsi
Suinsi
16 января в 13:48
Промес должен вернуться и занять седьмое место.
killofwrathx
killofwrathx
16 января в 13:48
из европы обратно только наши бревна в основном возвращаются
Некакойшенко
Некакойшенко
16 января в 13:21
    oFANATo
    oFANATo
    16 января в 13:17
    Рошу вернули....а на Промеса Зарема добро может не дать.😄
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 января в 13:13
    Спартак любит по граблям ходить...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 января в 13:10
    В футболе всякое случается
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