Орещук: «Не верю в историю с возвращением Промеса в „Спартак“»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».
Не верю в историю с возвращением Квинси. Думаю, просто кто-то кинул «утку» и ее мусолят. Может, сам игрок и хотел бы сменить обстановку, но «Спартак» не будет платить 15-20 миллионов евро, если они сейчас опорника берут за 500 тысяч. Рационально хотят подойти. Вообще рынок просел, поэтому пока большие имена мы вряд ли увидим.
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Если бы Орещук занимался трансфером, то сумма могла быть и выше + агентские, как он любил делать будучи спортдиром Динамо.
А вообще да, в переход мало верится.
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Если бы Орещук занимался трансфером, то сумма могла быть и выше + агентские, как он любил делать будучи спортдиром Динамо.
А вообще да, в переход мало верится.
Мы не Зенит, который покупает пузырь боярышника, выпивает, тару сдаёт и Вновь на те же грабли. Мазохисты.
Мы не Зенит, который покупает пузырь боярышника, выпивает, тару сдаёт и Вновь на те же грабли. Мазохисты.