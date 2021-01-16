Орещук: «Не верю в историю с возвращением Промеса в „Спартак“»

Бывший спортивный директор «Динамо» прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Аякса» в «Спартак».

Не верю в историю с возвращением Квинси. Думаю, просто кто-то кинул «утку» и ее мусолят. Может, сам игрок и хотел бы сменить обстановку, но «Спартак» не будет платить 15-20 миллионов евро, если они сейчас опорника берут за 500 тысяч. Рационально хотят подойти. Вообще рынок просел, поэтому пока большие имена мы вряд ли увидим.