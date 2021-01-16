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Орещук: «Кокорин — хорошая сделка для „Спартака“»

16 января 2021, 12:36

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Кокорин недешевый футболист, но так выйди на рынок и купи такого. Сколько ты потратишь? Примерно те же суммы уйдут только на трансфер, а ведь еще зарплата есть. Поэтому футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили.

У нас любят кричать, но когда узнается правда, то никто не хочет извиняться. Все уже забыли. Зато вся страна перемыла Кокорину косточки: сколько он зарабатывает, какой Шамиль Газизов плохой, что взял такого игрока. Но когда его брали, все кричали, какой Газизов классный. Но это так не работает, это неправильно. Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для «Спартака». А почему Кокорин не заиграл — это уже вопросы к тренеру должны быть, а не к Газизову.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 января в 23:42
Так себе сделка, на любителя
Mangur
Mangur
16 января в 16:53
Свой среди чужих.
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
16 января в 16:39
При такой зарплате говорить о цене,по которой он достался,и грешно вообще.Вход рупь,выход-10...А посерёдке два гола с пенальти,демонстративное нежелание играть и следовать установленным правилам и дырка в бюджете.
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 16:36
Сделка просто изумительная,все спартачи только об этом и говорят.
Cat01
Cat01
16 января в 15:38
Что то там было
truffagldino
truffagldino
16 января в 15:32
Роман точно специалист в этой области?
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 января в 15:22
    berda2003
    berda2003
    16 января в 15:20
    вопросы к тренеру, почему зэк не бегает, и вопросы к башкиру, каков откат за зэка...
    а к зэку вопросов нет... он уже из сук перешёл в смотрящие?
    particular
    particular
    16 января в 15:14
    Эта сделка, как модель нашего футбольного хозяйства - серая, непредсказуемая и затратная...
    порт
    порт
    16 января в 15:06
    Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для «Спартака».
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    А уж как хорош трансфер для Кокорина.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 января в 14:53
    А если его на органы продать , то наверняка можно отбить баксы !
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 января в 14:30
    Не согласен с таким мнением
    makkie
    makkie
    16 января в 13:55
    Пока от Кокорина толку - как от козла молока.

    Ну посмотрим, как он себя проявит после сборов. Сейчас ему придётся пахать, поскольку вернулся Соболев и никуда не уходили Ларссон с Понсе + есть Глушенков.
    Не заиграет и продолжит филонить - на выход!
    Suinsi
    Suinsi
    16 января в 13:49
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      16 января в 13:30
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        16 января в 13:10
        Одного очередного пролета Гинера с Гаичем хватит чтобы покрыть эти пролеты
        cska vperiod
        cska vperiod
        16 января в 13:09
        Подоить федуна сделка а хорошо подоить хорошая сделка.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        16 января в 13:04
        Кокорина брали для шума, и это работает до сих пор
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        16 января в 13:03
        В словосочетании "Кокорин недешевый футболист" фамилия "Кокорин" явно не к месту.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        16 января в 13:00
        Что то Роман наговорил не то. Игроку заплатили подъемные, положили зарплату немалую, а отдачи пока никакой . И разве можно это назвать хорошим трансфером??? Конечно нет. Человек не отрабатывает даже десятую часть вкладываемых в него денег. Пока Кокорин был откровенным балластом. А что там говорил Газизов уже не считается. Он сам получил огромную сумму за просто так и в полном удовлетворении покинул Спартак. Вот и получается , что и назначение Газизова , и покупка Кокорина , также приобретение Урунова по наводке Газизова - это все очередные пролеты Федуна.
        Всем здоровья.
        beefs
        beefs
        16 января в 12:58
        все вопросы к Кокоше, хочет ли он играть или халява лучше...
        shlomo
        shlomo
        16 января в 12:56
        Ну да...ну да....остался один вопрос и куДы его теперь деть....чемодан без ручки...и выкинуть жалко и нести тяжело....
        Трезвый повар
        Трезвый повар ответ ABir (раскрыть)
        16 января в 12:55
        Его же по моему не покупали. Взяли бесплатно свободным агентом
        Cat01
        Cat01
        16 января в 12:52
        Пока нет результата!!!
        ABir
        ABir
        16 января в 12:47
        Когда покупали похоже и не предполагали, что этот чемпион будет так себя вести
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        16 января в 12:46
        Правильнее звучит так: спартак - хорошая сделка для кокорина
        Байкал-38
        Байкал-38
        16 января в 12:45
        Лучше не бывает!
        Заплатили откат Кокорину, платят большую зарплату, а он играть не хочет. Вот тебе и свободный агент, на которого не потратились.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        16 января в 12:38
        Сделка так себе!
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