Орещук: «Кокорин — хорошая сделка для „Спартака“»

Бывший спортивный директор «Динамо» поделился мнением об игре нападающего «Спартака» .

Кокорин недешевый футболист, но так выйди на рынок и купи такого. Сколько ты потратишь? Примерно те же суммы уйдут только на трансфер, а ведь еще зарплата есть. Поэтому футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили.

У нас любят кричать, но когда узнается правда, то никто не хочет извиняться. Все уже забыли. Зато вся страна перемыла Кокорину косточки: сколько он зарабатывает, какой Шамиль Газизов плохой, что взял такого игрока. Но когда его брали, все кричали, какой Газизов классный. Но это так не работает, это неправильно. Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для «Спартака». А почему Кокорин не заиграл — это уже вопросы к тренеру должны быть, а не к Газизову.