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Быстров: «Вендел не знает, как живет народ в двух часах езды от Петербурга»

16 января 2021, 13:13

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал приобретение полузащитником петербургского клуба Венделом золотых PlayStation 5 и iPhone 12 Pro.

У Вендела все хорошо, поэтому он это и транслирует. В футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать. Вендел решил похвастаться, что он может позволить купить золотой iPhone. Он же не живет в России и не является россиянином, поэтому и не знает, как живет народ в двух-трех часах езды от Санкт-Петербурга. Не должен ли тогда кто-то из наших объяснить, что такое лучше не выкладывать? Можно было бы, но эти люди живут так же, поэтому объяснять там особо некому.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 января в 23:39
И ничего тут не изменить
Союзник противников
Союзник противников
16 января в 19:15
Знать этот прискорбный факт должны миллеры,федуны,гинеры...и т.д., и т.п.,и воспитывать в должном духе дзюб.А лучше платить из своих,и по заслугам, сиречь-результатам труда.
mangox22
mangox22 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 января в 17:38
я думаю американцы виноваты
killofwrathx
killofwrathx ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 января в 17:22
ну да
тогда у нас вообще никто не сталкивался
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ killofwrathx (раскрыть)
16 января в 16:51
Далеко не все выходцы из Бразилии сталкивались с нищетой. Например у Марио Фернандеса родители достаточно состоятельные люди. Но суть проблемы не в этом. У нас с "помощью" денег из бюджета, которых никому не жалко извратили саму суть понятия "зарабатывать" деньги. Из в РПЛ получают. Поэтому многие и не цент их и не считают. И Вендел не одинок. А чем Кокорин лучше?
killofwrathx
killofwrathx ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 января в 16:28
    killofwrathx
    killofwrathx ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 января в 16:22, ред.
    Вендел из Бразилии, так что как могут люди плохо жить он прекрасно знает, у нас по сравнению с ними, ещё цветочки)
    с этим во многом связано, что когда бразильцы богатеют, то ведут себя очень разбалованно
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 января в 15:27, ред.
    Как будто кто-то из футболистов знает, как живут простые работяги.
    Им за умение через раз попадать по мячу платят такие деньги, которые этим работягам за всю жизнь не заработать. И пофиг им на всех ,главное ,у самих жизнь удалась. Они могут себе позволить шикарные авто или телефоны, отдыхать на Мальдивах.
    А простой человек иногда выбирается посмотреть на игру этих миллионеров.
    Но такой разности быть не должно, это явный перекос. Когда поймут это в руководстве футбола и поймут ли - главный вопрос...
    An Jo
    An Jo
    16 января в 15:16
    Да думаю Вендел прекрасно знает, ибо он из Бразилии, где люди живут ещё хуже, чем в России.
    Я на стреме
    Я на стреме
    16 января в 14:34
    зачем ехать за город. спуститесь в Питерский подвал, и будет вам "экскурсия по эрмитажу"
    sv_1969
    sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
    16 января в 14:09
    Все правильно!А то мля Шляпу того же тошнит от этого! Вова тоже решил словить и в думу податься!
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    16 января в 14:08
    А Володя как будто знает.
    За адекватность
    За адекватность
    16 января в 14:06
    На мой сугубо субъективный взгляд, Венделу, как гражданину Бразилии, должно быть абсолютно фиолетово, как живет простой народ в России в двух-трех часах езды от Санкт-Петербурга, и уж тем более его вины в такой жизни народа нет точно. А нашим "экспертам" главное осудить. Коли на то пошло Вы осудите для начала тех, благодаря кому так живет народ в двух-трех часах от Санкт-Петербурга, а Вендел айфон не украл и зарплату благодаря которой имеет возможность покупать подобные вещи не сам себе предложил и платит. Ну выложил фото в инстаграм, да и выложил. Делов то. Прямо шкандаль вселенского масштаба. Как всегда личное субъективное мнение.
    STVA 1
    STVA 1
    16 января в 14:06
    Вова решил попиариться на Венделе!Хотя он и не обязан знать!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 января в 14:04
    Проблема не только в порочной связи между Венделом и генеральным спонсором "Зенита" и его аномально высокого дохода, а всей страны в целом. Параллельно с уменьшение роста доходов большинства россиян, поднятием НДС, ростом цен в магазинах и увеличением пенсионного возраста также наблюдается возрастание поголовья (точная фраза для властителей нашей жизни) долларовых миллиардеров. А Вендел просто недалекий человек, которому глубоко плевать на подобные проблемы, он наслаждается своими золотыми побрякушками.
    Ironigor
    Ironigor
    16 января в 14:02
    Да все всё прекрасно знают, просто им всем по Х... , волшебное бабло затмения перекрывает черепную коробку от мыслей !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    16 января в 13:47
    Только поклонники Зенита не знают и знать не хотят. А все остальные очень даже знают и ощущают.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 января в 13:46
    Венделу простительно не знать как живет большинство россиян. Но Миллеру это непростительно. А у него основная забота это чтобы на Матч ТВ забыли слова корнер и племейкер. Других забот нет.
    killofwrathx
    killofwrathx
    16 января в 13:40
    будто в Питере каждый богатый, бред какой)
    волгодон 2
    волгодон 2
    16 января в 13:24
    Если присмотреться,то каждая вторая ущемленная потенциальная жертва расизма имеет нездоровую тягу к золотым побрякушкам.
    Негр этими презентациями себе авторитета добавит только среди негров.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    16 января в 13:24
    Вряд ли тот же Быстров в курсе как народ под Питером живёт.
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    16 января в 13:21
    Меня мучает один вопрос : А быстров, реально, знает, как живут люди в России в, условно, восьми часах езды от Санкт- Петербурга в " Глубинку "?
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 января в 13:20
    А оно ему и не нужно.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 января в 13:15
    Свозите его на экскурсию!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 января в 13:14
    Там и россияне тоже не знают...
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