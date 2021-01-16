Быстров: «Вендел не знает, как живет народ в двух часах езды от Петербурга»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал приобретение полузащитником петербургского клуба Венделом золотых PlayStation 5 и iPhone 12 Pro.
У Вендела все хорошо, поэтому он это и транслирует. В футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать. Вендел решил похвастаться, что он может позволить купить золотой iPhone. Он же не живет в России и не является россиянином, поэтому и не знает, как живет народ в двух-трех часах езды от Санкт-Петербурга. Не должен ли тогда кто-то из наших объяснить, что такое лучше не выкладывать? Можно было бы, но эти люди живут так же, поэтому объяснять там особо некому.
Им за умение через раз попадать по мячу платят такие деньги, которые этим работягам за всю жизнь не заработать. И пофиг им на всех ,главное ,у самих жизнь удалась. Они могут себе позволить шикарные авто или телефоны, отдыхать на Мальдивах.
А простой человек иногда выбирается посмотреть на игру этих миллионеров.
Но такой разности быть не должно, это явный перекос. Когда поймут это в руководстве футбола и поймут ли - главный вопрос...
Им за умение через раз попадать по мячу платят такие деньги, которые этим работягам за всю жизнь не заработать. И пофиг им на всех ,главное ,у самих жизнь удалась. Они могут себе позволить шикарные авто или телефоны, отдыхать на Мальдивах.
А простой человек иногда выбирается посмотреть на игру этих миллионеров.
Но такой разности быть не должно, это явный перекос. Когда поймут это в руководстве футбола и поймут ли - главный вопрос...