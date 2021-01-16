Быстров: «Вендел не знает, как живет народ в двух часах езды от Петербурга»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал приобретение полузащитником петербургского клуба Венделом золотых PlayStation 5 и iPhone 12 Pro.

У Вендела все хорошо, поэтому он это и транслирует. В футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать. Вендел решил похвастаться, что он может позволить купить золотой iPhone. Он же не живет в России и не является россиянином, поэтому и не знает, как живет народ в двух-трех часах езды от Санкт-Петербурга. Не должен ли тогда кто-то из наших объяснить, что такое лучше не выкладывать? Можно было бы, но эти люди живут так же, поэтому объяснять там особо некому.