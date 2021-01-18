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Рубашко: «Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы»

18 января 2021, 09:40

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что владелец клуба Борис Ротенберг поставил перед командой задачу попасть в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона.

Я бы не хотел её подтверждать, потому что это будет громким заголовком. Гораздо важнее в текущей ситуации осознание у всех в клубе, что мы добились промежуточного 4-го места после 19 туров. Значит, мы идем правильным путем. Почему бы нам не продолжить им идти в оставшиеся 11 туров? Мы должны выходить на поле и выигрывать. Да, нужно сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрируют клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы.

Напомним, что ранее Рубашко заявил, что «Сочи» рассматривает вариант с возвращением нападающего Александра Кокорина, выступающего за «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 22:44
грустное будет зрелище
Брулин
Брулин
18 января в 16:05
Краснодар весной будет играть. Сходите на матч, выполните задачу.
За адекватность
За адекватность
18 января в 13:11
Четвертого места для попадания в ЛЕ не хватит. В зависимости от результатов Кубка России даже третьего места может не хватить. Хватит только для нового турнира Лига Конференций. Ну это так, скурпулезности ради. А так в случае попадания в ЕК Вы главное не забудьте дать команду на базе в кладовой новую полку приколотить, дабы было куда положить накопленный опыт после двух матчей ( или одного, в зависимости от ситуации с короновирусом) в квалифай раунде.
ermak6848
ermak6848
18 января в 12:07
Это ведь пристижно + финансы
oFANATo
oFANATo
18 января в 12:05
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 января в 11:04
    По уровню нашего чемпионата наш предел - ЛЕ. И даже обе победы были именно в этом турнире. Правда, в лучшие времена, чем сейчас.
    В последние же годы лимит и огромные зарплаты паспортистам просто убили российский футбол. Нашим пешеходам нет смысла расти в мастерстве, деньги капают за гражданство.
    Можно сидеть на лавочке и жить в шоколаде.
    Что касаемо возможного попадания Сочи в четвёрку - почему бы и нет? В его составе много опытных игроков, игравших в Зените . При правильной постановке задач и игры возможно всё. Пожелаю удачи клубу в борьбе за ЛЕ. Хуже, чем предыдущие команды, они не выступят, потому что это невозможно. Мы уже на самом дне...
    Gahi
    Gahi
    18 января в 10:46
    Попасть многие хотят, но вопрос в том с каким лицом будут выходить из данного турнира. Достаточно посмотреть на результаты последнего розыгрыша еврокубков, чтобы осознать, насколько нужно ответственно подходить к участию в таких турнирах. Сейчас один Краснодар остался из тех кто начинал в еврокубках, которому придётся стараться выступить хорошо, чтобы набрать хороший коэффициент для страны. Удачи
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    18 января в 10:26, ред.
    В лигу Европы все хотят попасть, только почему-то после попадания там не играют
    Faustello
    Faustello
    18 января в 10:17
    Ничего, новый турнир специально для наших клубов запускают, там конечно тоже не сахар будет, но может из группы начнут выходить.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ shlomo (раскрыть)
    18 января в 10:03
    Да я в этой лиге уже около месяца, только в последнее время редко заходил туда. Но спасибо за напоминание)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 января в 09:56
    В ЛЕ попасть не мешало бы никому...
    Cat01
    Cat01
    18 января в 09:51
    Уровень футбола разный
    shlomo
    shlomo ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 января в 09:51
    Вот уж даже и не знаю....по последним играм наших пешеходов с мячиком и ЛЕ слишком много....:)))...на вашей страничке появилась лига...если заинтересует, то милости просим
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 января в 09:49
    Желающих попасть в ЕК очень много. А вот кто попадет - это в мае узнаем.
    STVA 1
    STVA 1
    18 января в 09:43
    Поставить и решить это разное...
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 января в 09:42
    Сыграть там одну игру и на этом закончить еврокубковый поход.
    sihafazatron
    sihafazatron
    18 января в 09:41
    Для наших клубов ЛЕ- это потолок.
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