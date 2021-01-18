Рубашко: «Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы»

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18 января 2021, 09:40

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что владелец клуба Борис Ротенберг поставил перед командой задачу попасть в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона.

Я бы не хотел её подтверждать, потому что это будет громким заголовком. Гораздо важнее в текущей ситуации осознание у всех в клубе, что мы добились промежуточного 4-го места после 19 туров. Значит, мы идем правильным путем. Почему бы нам не продолжить им идти в оставшиеся 11 туров? Мы должны выходить на поле и выигрывать. Да, нужно сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрируют клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы.

Напомним, что ранее Рубашко заявил, что «Сочи» рассматривает вариант с возвращением нападающего Александра Кокорина, выступающего за «Спартак».