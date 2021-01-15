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Клубы рассматривают вариант с выдвижением Алаева на пост президента ФНЛ

15 января 2021, 20:02

Ряд клубов ФНЛ хочет, чтобы генеральный секретарь РФС Александр Алаев участвовал в выборах главы лиги. Об этом сообщил источник в одном из клубов.

Рассматриваем возможность выдвижения Александра Алаева в президенты ФНЛ.

Напомним, что выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ ТТ (раскрыть)
16 января в 19:42, ред.
Понятие диаспор внутри многонационального государства применимо и ПРИМЕНЯЕТСЯ, во всяком случае в РФ .. и, увы, вопреки "авторитетному" мнению википедии ...

Как диаспоры влияют на развитие спорта (Алания, Анжи) тоже пример привёл.

Так о потерях каких "нитей" речь ?
ТТ
ТТ ответ ТТ (раскрыть)
16 января в 16:22
Да, действительно,я некоторые знания я черпаю в том числе и из интернета! Можно подумать,что ты делаешь это из первоисточников!)) О каких смутных представлениях о многонациональном устройстве идёт речь? Мы разве с тобой обсуждали вопрос по нормами Конституции РФ ? При чем тут Анжи, Алания??? К стати данные клубы играют в футбол до сих пор,,но только с иным вектором развития! Не канули в Лета как ФК Москва,Амкар,Кубань и т.д.! ...ты потерял нить нашего общения,не хочу больше что-либо писать в ответ! Удачи тебе Санитар леса, живи долго и счастливо!!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ ТТ (раскрыть)
15 января в 21:31, ред.
Если знания черпаются из википедии, то тогда понятно откуда такие смутные представления о многонациональном устройстве РФ, а насчёт "потоков" талантов, то участь ФК Алании из Владикавказа и Анжи, как пример обратного ....

PS Да и Урунов с Шомуродовым (представители другого гос-ва) тут с какого бока в спор затесались ?
ТТ
ТТ ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
15 января в 21:19
А если он действительно азиат,так это и к лучшему! Значит потекут таланты в российский футбол азиатские самородки , такие как Шамуродов,Урунов и т.д.!))
ТТ
ТТ ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
15 января в 21:14
По общепринятым понятиям обратись в выше перечисленные тобой "диаспоры"!) Википедия говорит так,как я написал! А на счёт Алаева азиат он или нет...я нечего не нашел ! Если есть ссылочка,то поделись! Пишут,что он русский,и что родился и живёт в Москве. А твои догадки по азиатской фамилии основываются только лишь по тому, что он не
Иванов,Сидоров,Петров!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ ТТ (раскрыть)
15 января в 20:44, ред.
Объясни тогда мне общепринятые понятия:
"Чеченская диаспора в Москве", "Дагестанская диаспора в Москве" и.т.д
Они проживают вне С Т Р А Н Ы своего происхождения ??? Я чего-то не знаю о географии РФ ?

Алаев по мужской линии типично азиатская фамилия и не может быть русской от слова С О В С Е М ! Гугл тебе в помощь

Ко мне ещё есть вопросы ?
ТТ
ТТ ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
15 января в 20:33
Диаспора-это часть народа, проживающая вне страны своего происхождения Алаев русский, родился и живёт в Москве! Твой пост не в тему!!!
mihaluch
mihaluch
15 января в 20:14
Генеральный секретарь РФС аж смех пробирает.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
15 января в 20:04
Опять диаспоры рулят ?
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