Клубы рассматривают вариант с выдвижением Алаева на пост президента ФНЛ

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15 января 2021, 20:02

Ряд клубов ФНЛ хочет, чтобы генеральный секретарь РФС Александр Алаев участвовал в выборах главы лиги. Об этом сообщил источник в одном из клубов.

Рассматриваем возможность выдвижения Александра Алаева в президенты ФНЛ .