Клубы рассматривают вариант с выдвижением Алаева на пост президента ФНЛ

Ряд клубов ФНЛ хочет, чтобы генеральный секретарь РФС Александр Алаев участвовал в выборах главы лиги. Об этом сообщил источник в одном из клубов.
Рассматриваем возможность выдвижения Александра Алаева в президенты ФНЛ.
Напомним, что выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.
Как диаспоры влияют на развитие спорта (Алания, Анжи) тоже пример привёл.
Так о потерях каких "нитей" речь ?
Как диаспоры влияют на развитие спорта (Алания, Анжи) тоже пример привёл.
Так о потерях каких "нитей" речь ?
PS Да и Урунов с Шомуродовым (представители другого гос-ва) тут с какого бока в спор затесались ?
PS Да и Урунов с Шомуродовым (представители другого гос-ва) тут с какого бока в спор затесались ?
Иванов,Сидоров,Петров!
Иванов,Сидоров,Петров!
"Чеченская диаспора в Москве", "Дагестанская диаспора в Москве" и.т.д
Они проживают вне С Т Р А Н Ы своего происхождения ??? Я чего-то не знаю о географии РФ ?
Алаев по мужской линии типично азиатская фамилия и не может быть русской от слова С О В С Е М ! Гугл тебе в помощь
Ко мне ещё есть вопросы ?
"Чеченская диаспора в Москве", "Дагестанская диаспора в Москве" и.т.д
Они проживают вне С Т Р А Н Ы своего происхождения ??? Я чего-то не знаю о географии РФ ?
Алаев по мужской линии типично азиатская фамилия и не может быть русской от слова С О В С Е М ! Гугл тебе в помощь
Ко мне ещё есть вопросы ?