Игра престолов. Кандидаты в президенты «Барселоны» обещают, что Месси останется

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07 января 2021, 12:05

Всё ради победы, но есть и те, кто готов расстаться с Лео.

«Я предпочитаю ни с кем не связываться», — сказал Лионель Месси на прошлой неделе, когда его спросили, есть ли у него предпочтительный кандидат на грядущих выборах президента «Барселоны».

Люди часто говорят, что я руковожу клубом, поэтому представьте, какова будет реакция, если я скажу, что поддерживаю одного из них.

Месси также заявил во время интервью испанскому телеканалу La Sexta, что не разговаривал ни с кем из кандидатов.

Я надеюсь, что новый президент сможет вернуть клуб на его законное место. Сейчас дела обстоят действительно очень плохо.

Лео признал, что его попытка уйти из клуба минувшим летом нанесла ущерб по его имиджу.

Я знаю, что в клубе много людей, которые все еще любят меня и хотят, чтобы я остался. Но есть и те, кто думает иначе.

Аргентинец и его окружение пристально следят за девятью объявленными «предварительными кандидатами», которые намерены собрать к 11 января по 2257 подписей, необходимых для перехода к надлежащей кампании перед основным голосованием.

Будущее 33-летнего игрока, вероятно, станет основной темой разговоров и дебатов во время кампании.

Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Месси попал в основную команду «сине-гранатовых» во время правления Лапорты, а затем получил статус самого высокооплачиваемого игрока клуба.

Лео знает, что я выполнил все обещания, которые ему давал. Считаю, что он должен завершить карьеру в «Барселоне». У нас хорошие отношения.

Лапорта является фаворитом в предвыборной гонке. Однако хитрый Жоан не рассказывает, как именно убедит Лео подписать новый контракт. Всем уже очевидно, что клуб не сможет платить аргентинцу такую же высокую зарплату из-за финансовых проблем.

Мы будем использовать все наши силы, чтобы Месси остался с нами. Деньги не так важны для Лео, но это будет хорошее финансовое предложение. Впрочем, другие клубы могут дать ему более выгодный контракт. Если Месси откажется, то нам придется продолжать двигаться вперед уже без него.

Виктор Фонт

Главным соперником Лапорты, похоже, является именно Фонт, давний критик предыдущего президента Хосепа Бартомеу.

В декабре Фонт рассказал подкасту Athletic’s Business of Sport, что ценность Месси на поле и за его пределами делает «критическим» его долгосрочную связь с «Барселоной».

Месси важен и в краткосрочной перспективе, поскольку он продолжает оставаться лучшим игроком в мире. Но это важно также и в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Отношения между Месси и «Барсой» носят стратегический характер, и мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы сохранить эту ассоциацию, это очень важно для клуба в коммерческих целях.

Фонт пошел еще дальше в своих обещаниях, когда разговаривал с YouTube-шоу El Iniestazo:

Если я стану президентом в конце сезона, Месси продлит свой контракт. Болельщики не должны сомневаться в Лео.

Фонт также обещает в случае победы, что Хави немедленно вернется в клуб, хотя молодой испанский тренер этого не подтвердил.

Хавьер Вильяхоана

Вот мы и добрались до того, кто сомневается в способностях Месси.

Вильяхоана — экс-игрок молодежной команды каталонцев, бывший подчиненный Бартомеу.

Месси придется адаптироваться к новой роли, не той, что была в последние 10 лет. Если я стану президентом, я объясню ему, какой должна быть его роль на закате карьеры, и спрошу, хочет ли он остаться играть в лучшем клубе мира.

Вилахоана не решился сказать, что для всех будет лучше, если Месси уйдет, но очевидно, что Хавьер не будет плясать под аргентинскую дудку.

Эмили Русо

Русо был директором режима Бартомеу с 2015 года, некоторые рассматривали его как вероятного кандидата на следующие президентские выборы, но функционер ушел из совета директоров в апреле прошлого года в знак протеста против скандала в социальных сетях «Barcagate».

Среди предложений кампании Русо — проведение референдума в обществе с целью переименовать «Камп Ноу» в «Камп Ноу Лео Месси» и подписание Неймара на правах свободного агента в 2022 году, если тот не продлит свой контракт с ПСЖ .

Мы сделаем все возможное, чтобы Месси остался, но интересы клуба на первом месте. Я хочу, чтобы он продлил соглашение, попросим Лео пойти на понижение зарплаты.

Тони Фрейша

Еще один кандидат, с которым знакомы Месси и его семья. Во время правления Сандро Розеля Тони регулярно общался с отцом Лео, чтобы постараться сбить сумму контракта.

Если я буду президентом, то сяду со своей командой, чтобы изучить ситуацию в клубе. Я не хочу сказать, мы не будем продлевать контракт с Лео в условиях кризиса, но его условия явно будут другими.

Агусти Бенедито

Бенедито участвовал во всех президентских выборах в «Барселоне» с 1997 года, был союзником Лапорты в 2003 году, но ушел в отставку после ссоры в 2009 году. С тех пор он активно критиковал Розеля и Бартомеу, однако Бенедито также ясно дал понять, что нынешнее финансовое положение «Барселоны» явно не сможет удовлетворить запросы Лео.

Лео нужно убедить остаться, но мы не сможем конкурировать с владельцами ПСЖ . Всё зависит от самого Месси.

Оставшиеся предварительные кандидаты — Хорди Фарре, Луис Фернандес Ала и Пере Риера — троица, которую считают аутсайдерами, они тоже пытаются спекулировать на эту тему, иначе уж точно не победить.

Фарре:

Лео — фанат «Барселоны», он не хочет уходить. Я работаю над этим. Если я выиграю выборы, то уже на следующий день (25 января) Месси подпишет новый контракт.

Фернандес Ала:

Мы можем предложить ему четырехлетний контракт, но если он захочет пойти другим путем, это будет его решение.

Сам же Месси еще не решил, пойдет ли он на выборы, которые состоятся 24 января. Нравится это аргентинцу или нет, но его фигура и его будущее остаются острой проблемой в клубе. Именно вокруг неё будут строиться главные обещания этих кандидатов.

Впрочем, уже ясно, что лучшим вариантом для аргентинца стала бы победа Жоана Лапорты, хотя и в этом случае Лео придется пойти на сокращение зарплаты. Пора идти за билетами в Париж?