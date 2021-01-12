«Динамо» перехватило директора «Зенита». Грамотный ход на зависть «Спартаку» и «Локомотиву»

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12 января 2021, 20:21

Любопытное и важное решение от москвичей.

Новичку нужна поддержка Костина

Руководители «Динамо» старой школы никогда не пригласили бы Новикова, Бувача и затем Шварца. Не говоря о Пивоварове, человеке Дюкова, за которым юрист пошел в РФС . Просто потому, что для таких решений нужна хватка с точки зрения бизнеса.

Например, банкиров. Они, как и юристы – не лучшие люди планеты. Но деловая репутация в финансово-правовой сфере важна. Кто-то дал слово, что бывший исполнительный директор «Зенита» получит полномочия в «Динамо», раз Пивоваров согласился.

Василий Уткин выразил ожидаемое удивление. Москвичам логично завербовать Пивоварова на пост генерального директора. Удивительнее, что сам менеджер согласился пойти в клуб, который профессионалы старались обходить из-за непонятной системы управления.

Значит, сама задача интересная, а Костин теперь ближе к «Динамо». Только под его гарантии могли сделать такой трансфер. Без одобрения главы ВТБ не было бы Пивоварова. А с этим господином у руля становится веселее.

Перехватили экс-менеджера «Зенита»

Когда «Локомотив» заменил любимцев публики Кикнадзе и Мещерякова, то оказалось, что новый босс «железнодорожников» Александр Плутник числился в совете директоров ЦСКА , ведь связан с главой ВЭБ . Пару мгновений один человек руководил «армейцами» и их соседями.

Этот же молодой человек – заместитель генерального директора РЖД . Таких совпадений в России немало. Геркус ведь был менеджером и «Зенита», и «Локомотива». А теперь Пивоваров после Санкт-Петербурга и работы в РФС будет в «Динамо». Пошел на повышение, стал генеральным директором.

О Павле Константиновиче откликаются как о сильном юристе. Много лет трудился в европейской клубной ассоциации. Работал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, решал споры в ФИФА . Эффективный исполнитель. И славно, нужно хотя бы кому-то в клубах РПЛ разбираться в предмете.

Белкина перевели на пост президента, но понятно, что это награда за полтора года работы. В менеджера не сильно верили, его и не светили особо. Пивоваров тоже предпочтет остаться за спиной у спортивного директора Бувача, но новичок — важный боец.

Директор – важнейший пост в футболе

Недавно рассуждали об этом с примерами. Проблема российского футбола не столько в тех, кто пинает мяч. Не только в тех, кто выбирает схемы. А скорее в людях, что впустую тратят годами миллиарды бюджетных денег.

Причем редких неплохих директоров как раз постоянно «сливают». А неважных оставляют, чтобы и дальше повторяли ошибки и расходовали часто бюджетные средства. А отличительная черта многих руководителей в клубах РПЛ , что это случайные прохожие.

Цорну 34 года и у него за спиной биологический отец. Упомянутому выше Плутнику – 38 лет, рядом с ним тесть, имеющий отношение к созданию «рунета». У молодых людей не было опыта в футбольных клубах. Многие думают, что если выделить миллиарды, то российский футбол сам себя построит.

Большое заблуждение. Ведь строить часто некому. Настоящие специалисты предпочитают на пушечный выстрел не подходить ко всему, от чего пахнет казной. Знают ведь, какие развлечения были и остались – могут голодных диких медведей натравить (как при Иване IV).

Руководителей выбирают на эмоциях

Или по знакомству, что не меняет метод и результат. А Пивоварова выбрали по резюме. Но ему важно учесть опыт Газизова — как бы Павла Константиновича в «Динамо» не встретили аналогично. Из «Зенита» ведь исполнительного директора успешно выжили накануне новых перемен.

Но хорошие специалисты на дороге не валяются. Потому Васильев мог бы успешно зайти в «Спартак», а Пивоваров – редкий профессионал из РФС , нашел себе работу в «Динамо». Разбирается в финансовой, юридической и спортивной частях вопроса.

Тот же Аршавин должен многому научиться, прежде чем рискнуть совместить функции Рибалты и Пивоварова в «Зените». Это не так просто, как многим кажется. О Пивоварове хорошо отзываются, а «Зенит» покинул, поскольку там свои Зарема и Леонид, только имена другие и не пара.

Профессионалов всегда легко отличить от остальных. Их не нужно унижать интригами. И важно оставить в покое, чтобы работали на максимуме. С последним пунктом у 39-летнего Пивоварова в «Динамо» могут быть проблемы, ведь любил не отсвечивать.

«Динамо» ждет успех, если изменятся

Раз Пивоварова назначили генеральным директором, то появляется независимое связующее звено между ВТБ и дуэтом Шварца-Бувача. Не худшая связка в истории «Динамо». Хотя времена для прорыва непростые, поскольку много конкурентов.

«Краснодар» и «Локомотив» хотят вверх. «Рубин» и «Ахмат» — перспективные команды. Появился «Сочи» Ротенберга. Этому миллиардеру в «Динамо» задолжали изначально 75 млн евро, но отдавали помаленьку, долг «никому не мешал», как было сказано.

Так что Пивоваров не приходит на пустырь, а «Динамо» сделало то, о чем другие мечтают – пригласили профессионала. У «Спартака» уволены Цорн и Газизов. У «Локомотива» ушли Кикнадзе и Мещеряков, у «Зенита» есть проблемы с Медведевым и Рибалтой.

Даже у ЦСКА может случиться перелом, Гинер и Бабаев теперь не имеют полноты власти. В противовес видим успехи «Ростова», где президент Арутюнянц неплохо справляется на пару с Карпиным – тренером с опытом работы директором.

Названые клубы имеют еврокубковые амбиции, такие задачи с Бувачем и Пивоваровым выполнять будет если не проще, то приятнее. Оба разбираются в спортивной и юридической частях футбола. «Динамо» нужно стабильность во всех смыслах.

Эмоции вместо анализа – классика РПЛ

Генералы песчаных карьеров пусть остаются в прошлом. Юристы, работавшие в европейском футболе – более надежная ставка на будущее. Обратите внимание, что нас удивляет выбор профессионала, поскольку это как раз редкость. Чаще боссов клубов подводит аффективная эвристика.

За умным словосочетанием кроется простой принцип принятия решений на основе эмоционального отношения к чему-то (иногда неосознанного, интуитивного), а не объективного анализа и размышлений. Понравился Кикнадзе каким-то боссам РЖД — руководил. Почему он? По кочану.

Медведева знают в Санкт-Петербурге — стал главным в «Зените». «Спартак» тасует тренеров и руководителей случайным образом. И выбор обычно за Федуном, который редко угадывает или анализирует верно. Так что если «Динамо» в резонанс угадает со ставкой без эмоций – дела пойдут лучше.