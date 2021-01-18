Президент «Урала» — о реформе РПЛ: «У нас всегда хотят изобрести велосипед»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможной реформе РПЛ .

У нас постоянно хотят изобрести велосипед. Такие люди, которые владеют нашими клубами, всё придумывают и придумывают. Думают, что если играть по новому формату, то они будут выигрывать и играть в еврокубках? Зачем всё усложнять?

У нас страна большая, сколько у нас игроков с Сибири, Урала, Дальнего Востока. Ну давайте их отключим, пусть играют первенство Москвы. Я категорически против этих реформ. Мы таким образом убьем футбол.