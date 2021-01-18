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Президент «Урала» — о реформе РПЛ: «У нас всегда хотят изобрести велосипед»

18 января 2021, 15:38

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможной реформе РПЛ.

У нас постоянно хотят изобрести велосипед. Такие люди, которые владеют нашими клубами, всё придумывают и придумывают. Думают, что если играть по новому формату, то они будут выигрывать и играть в еврокубках? Зачем всё усложнять?

У нас страна большая, сколько у нас игроков с Сибири, Урала, Дальнего Востока. Ну давайте их отключим, пусть играют первенство Москвы. Я категорически против этих реформ. Мы таким образом убьем футбол.

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ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 18:19
Изобретают велосипед который еле едет
PATRIOT1965
PATRIOT1965
18 января в 17:39
А Вы Друзья,как не садитесь,но в топ команды не годитесь.Бесполезно это,так как все упирается в финансы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 17:09
Пусть пробуют,жалко чтоли!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
18 января в 16:28, ред.
Конечно, категорически против. Особенно такие как президенты всяких Уралов, Тамбовов, Уфы и т.п.
И дело вообще не в футболе, а в том, что президент лишится тепленького местечка, обеспечивающего ему безбедную старость за счет регионального бюджета. А с какого перепуга?
Что сделал президент данного клуба, чтобы поднять футбол в регионе? Клянчил средства у властей региона?
Ничего кроме отвращения такое поведение не вызывает, когда приплетают "ведь мы убьем футбол", когда их футбол вообще не волнует.
Что вообще волнует руководство таких клубов? Хоть какую то стратегию они вырабатывают? Или собираются кучкой и решают кого послать с протянутой рукой наверх?
particular
particular
18 января в 16:06, ред.
Ладно бы изобретали велосипеды, но ведь есть толпа желающих побибикать о успехах и победах, даже если их нет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 января в 15:56
С точки зрения болельщика новый формат действительно порождает некое уныние. Для Екатеринбурга, Самары, Оренбурга целое событие, способное собрать полную чашу стадиона, когда туда приезжает "ЦСКА", "Спартак" или "Зенит" (надеюсь пандемия не будет длиться вечно). Не лучше для конкуренции и интенсивности прийти к более справедливой системе финансирования футбольных клубов, а не такой, где бюджет лидера позволяет покупать дорогих легионеров, а аутсайдер находится на грани исчезновения из футбольной истории. Хотя понимаю, что идея на данном этапе практически неосуществимая и идет в разрез с основными принципами капитализма.
Project Pandora
Project Pandora
18 января в 15:51
То, что мертво, умереть не может.
ДАША Д
ДАША Д
18 января в 15:49
У нас велосипед изобрести не могут, тоько на самокат хватает.
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