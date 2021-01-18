Президент «Урала» — о реформе РПЛ: «У нас всегда хотят изобрести велосипед»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможной реформе РПЛ.
У нас постоянно хотят изобрести велосипед. Такие люди, которые владеют нашими клубами, всё придумывают и придумывают. Думают, что если играть по новому формату, то они будут выигрывать и играть в еврокубках? Зачем всё усложнять?
У нас страна большая, сколько у нас игроков с Сибири, Урала, Дальнего Востока. Ну давайте их отключим, пусть играют первенство Москвы. Я категорически против этих реформ. Мы таким образом убьем футбол.
И дело вообще не в футболе, а в том, что президент лишится тепленького местечка, обеспечивающего ему безбедную старость за счет регионального бюджета. А с какого перепуга?
Что сделал президент данного клуба, чтобы поднять футбол в регионе? Клянчил средства у властей региона?
Ничего кроме отвращения такое поведение не вызывает, когда приплетают "ведь мы убьем футбол", когда их футбол вообще не волнует.
Что вообще волнует руководство таких клубов? Хоть какую то стратегию они вырабатывают? Или собираются кучкой и решают кого послать с протянутой рукой наверх?
И дело вообще не в футболе, а в том, что президент лишится тепленького местечка, обеспечивающего ему безбедную старость за счет регионального бюджета. А с какого перепуга?
Что сделал президент данного клуба, чтобы поднять футбол в регионе? Клянчил средства у властей региона?
Ничего кроме отвращения такое поведение не вызывает, когда приплетают "ведь мы убьем футбол", когда их футбол вообще не волнует.
Что вообще волнует руководство таких клубов? Хоть какую то стратегию они вырабатывают? Или собираются кучкой и решают кого послать с протянутой рукой наверх?