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Бородюк: «Месси провоцируют, ведь он не железный человек»

18 января 2021, 13:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикЗакончился в доп. время

Российский тренер Александр Бородюк поделился мнением об удалении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Конечно, Месси получил красную за дело. Был удар по лицу. Но была провокация против него. Его всегда провоцируют, но в этом эпизоде нервы не выдержали. Месси же часто бьют по ногам, пытаются остановить. Плюс обстановка в клубе тоже повлияла, неопределенность с президентом, уйдет ли он сам. Не знаю, покинет ли он «Барселону». Всё зависит от него.

Предыдущие его удаления в матчах за сборную? Месси провоцируют, ведь он не железный человек. В каких-то эпизодах человек не выдерживает. Вчерашняя красная карточка — это накопительный эффект от всех последних событий в клубе.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
18 января в 23:14
Зидан тоже ушел из футбола получив красную карточку, очень символично, мне кажется Лионель решил поступить так же, только финалы чуть разные , там был чемпионат мира, а тут всего лишь суперкубок Испании..
Королевский Реал
Королевский Реал
18 января в 22:07, ред.
28.04.2019 «Неймар ударил болельщика, после поражения в Кубке Франции»


barcelona and cruyff
28.04.2019, 09:49
Надо уметь проигрывать


BARCELONA-BEST
28.04.2019, 09:28
Петушок получил дисквалификацию на 4 матча в ЛЧ за болтовню.
И тут может получить пару матчей.
Его смешная карьера после ухода из Барсы подходит к концу.
_________________

Да уж, карьера Месси не менее смешная после ухода Хави с Иньестой, сплошные 3:0, 4:0, 8:2.
А после ухода Суареса и на людей начал кидаться со спины!
cska1948
cska1948
18 января в 21:48
Месси игрок особый, вот и отношение к нему со стороны соперников - особое...
Aris
Aris
18 января в 20:52
Весь матч его откровенно избивали, судья молчал. Хорошо заплатили! Месси может и уйти, у него есть все! А вот футбол потеряет многое!
Сантус
Сантус
18 января в 18:53
Диего таки Марадона надевал щитки на ноги не только спереди,но и сзади...с чего бы...?)
Smoke Buddah
Smoke Buddah
18 января в 17:42
Вот бедненький! Обыгрывать не дают! Совсем озверели, нелюди!)
Ironigor
Ironigor
18 января в 17:16
Закон для всех един - расстрелять !!!
Baggio94
Baggio94
18 января в 17:04
Воо, вылизывания пошли полным ходом. был бы на его месте даже Криштя, не говоря о любом другом игроке - уже бы были ушаты 77 в прессе. Что-то Неймара на ЧМ, когда его реально били по ногам и очень жёстко били в ряде эпизодов, никто не защищал, все лицемерно ржали с его "симуляций". А какой-нибудь условный Сапата из Аталанты после подобного вчерашнему эпизода мигом получил бы матчей 6 дисквы и ещё штраф от клуба. Вот интересно просто, а если бы гном пошёл шипами в ногу соперника, эти клоуны его бы с теми же формулировками вылизывали?
lobsterdam
lobsterdam
18 января в 16:38
Бородюк уже успел сдать экзамен на адвоката?
AgamagA..
AgamagA..
18 января в 16:30
Жаль, что не с ноги Месси заехал. Симулянтов нужно было затоптать.
AgamagA..
AgamagA.. ответ hurricaneole (раскрыть)
18 января в 16:27
Про своих не говорят. Стыдно им. И титулами ЛЧ не могут похвастаться. Тот же Аякс имеет больше. Но с Барселоной они могут сравнить только Милан и Ливерпуль с их старыми КЕЧ.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Князь в Джаханнаме (комментарий удален) (раскрыть)
18 января в 16:23
Зато у Барселоны больше кубков Каталонии.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 16:17
Он просто поднялся до небес
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 января в 15:49
Любой человек может вскипеть. Ничего страшного в поступке Месси не увидел, это его ребячество. Не думаю, что он в лицо бы так сделал. Привык, что ему всё с рук сходит. Должна быть справедливая дисквалификация , пусть почувствует себя на месте других преступников (Пепе и т.д.).
Но лучше драться, чем симулировать. Поэтому повторюсь, все норм.
vlasovca
vlasovca
18 января в 15:42
Бедный Месси все великаны ополчились против гнома.
kella
kella
18 января в 15:40
А мне показалось что Месси железный! Вильялибре от шлепка по затылку отлетел как кусок 77!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 января в 15:37
Та нормально.Свой чувак.
hurricaneole
hurricaneole ответ Князь в Джаханнаме (комментарий удален) (раскрыть)
18 января в 15:27
А в том что Роналдо не тот... Этот же список в обратном порядке)))
berda2003
berda2003
18 января в 14:56
месси сдувается: пора в Россию...
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
18 января в 14:40
Что можно сказать- будь ситуация зеркальна, кулес бы говорили о том, чтобы дисквалифицировать игрока Атлетика на всю карьеру.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 января в 14:26
Месси за это получает огромные деньги.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Князь в Джаханнаме (комментарий удален) (раскрыть)
18 января в 14:11
Ты же знаешь, "Меське ун клуб", как говорят сами же каталунцы)
dimagas2
dimagas2
18 января в 14:04, ред.
"Не железный человек"- это метко подмечено))
Alex12357
Alex12357
18 января в 14:00
Что вы говорите ?Ай я яй,одного Месси провоцируют?Да всех хороших игроков провоцируют ,а вот судьи замечают только Месси и Роналду ,а тут Меську удалили ,поделом ему ,пора на пенсию!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Князь в Джаханнаме (комментарий удален) (раскрыть)
18 января в 13:56
Его утешает только, что "Барселону" по миру пустил, отомстил хоть так своей команде. А скоро, когда ее имущество с торгов пойдет, он выкупит все трофеи из музея клубного и дома на полочках расставит)
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