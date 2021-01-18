Бородюк: «Месси провоцируют, ведь он не железный человек»

Российский тренер поделился мнением об удалении нападающего «Барселоны» в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Конечно, Месси получил красную за дело. Был удар по лицу. Но была провокация против него. Его всегда провоцируют, но в этом эпизоде нервы не выдержали. Месси же часто бьют по ногам, пытаются остановить. Плюс обстановка в клубе тоже повлияла, неопределенность с президентом, уйдет ли он сам. Не знаю, покинет ли он «Барселону». Всё зависит от него.

Предыдущие его удаления в матчах за сборную? Месси провоцируют, ведь он не железный человек. В каких-то эпизодах человек не выдерживает. Вчерашняя красная карточка — это накопительный эффект от всех последних событий в клубе.