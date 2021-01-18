Бородюк: «Месси провоцируют, ведь он не железный человек»

Российский тренер Александр Бородюк поделился мнением об удалении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).
Конечно, Месси получил красную за дело. Был удар по лицу. Но была провокация против него. Его всегда провоцируют, но в этом эпизоде нервы не выдержали. Месси же часто бьют по ногам, пытаются остановить. Плюс обстановка в клубе тоже повлияла, неопределенность с президентом, уйдет ли он сам. Не знаю, покинет ли он «Барселону». Всё зависит от него.
Предыдущие его удаления в матчах за сборную? Месси провоцируют, ведь он не железный человек. В каких-то эпизодах человек не выдерживает. Вчерашняя красная карточка — это накопительный эффект от всех последних событий в клубе.
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barcelona and cruyff
28.04.2019, 09:49
Надо уметь проигрывать
BARCELONA-BEST
28.04.2019, 09:28
Петушок получил дисквалификацию на 4 матча в ЛЧ за болтовню.
И тут может получить пару матчей.
Его смешная карьера после ухода из Барсы подходит к концу.
_________________
Да уж, карьера Месси не менее смешная после ухода Хави с Иньестой, сплошные 3:0, 4:0, 8:2.
А после ухода Суареса и на людей начал кидаться со спины!
￼
barcelona and cruyff
28.04.2019, 09:49
Надо уметь проигрывать
BARCELONA-BEST
28.04.2019, 09:28
Петушок получил дисквалификацию на 4 матча в ЛЧ за болтовню.
И тут может получить пару матчей.
Его смешная карьера после ухода из Барсы подходит к концу.
_________________
Да уж, карьера Месси не менее смешная после ухода Хави с Иньестой, сплошные 3:0, 4:0, 8:2.
А после ухода Суареса и на людей начал кидаться со спины!
Но лучше драться, чем симулировать. Поэтому повторюсь, все норм.
Но лучше драться, чем симулировать. Поэтому повторюсь, все норм.