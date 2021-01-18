Депутат Лебедев: «Нужно оставить в чемпионате 6-8 клубов»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался о возможном изменении формата РПЛ.
С точки зрения болельщика это будет интересно: 6 команд борются за чемпионство, мы увидим много топовых матчей. Клубам это тоже пойдет на пользу — игры с равными по силам соперниками способствуют развитию клуба и игроков.
Трудно сказать, как это будет. Изменение формата обсуждается уже очень давно: хотели и сократить, и изменить формат, и даже объединить с чемпионатом Украины. Но это не решит проблему таких клубов, как «Тамбов», например. Они появляются и исчезают каждый год: исчез «Амкар», в свое время плакала «Томь» из-за нехватки денег, теперь «Тамбов».
Если хотите, чтобы у клубов РПЛ не было финансовых проблем по ходу сезона, нужно оставить в чемпионате 6-8 клубов. А так, любой клуб, который будет подниматься из ФНЛ в РПЛ, подвержен риску нехватки денег. РПЛ — другой финансовый уровень, а ситуация в нашей стране и экономика в мире не способствует тому, чтобы кто-то вкладывался в футбольные клубы.
Но некоторые до сих пор не воспринимают эту реальность.
Но некоторые до сих пор не воспринимают эту реальность.