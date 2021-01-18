Депутат Лебедев: «Нужно оставить в чемпионате 6-8 клубов»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался о возможном изменении формата РПЛ .

С точки зрения болельщика это будет интересно: 6 команд борются за чемпионство, мы увидим много топовых матчей. Клубам это тоже пойдет на пользу — игры с равными по силам соперниками способствуют развитию клуба и игроков.

Трудно сказать, как это будет. Изменение формата обсуждается уже очень давно: хотели и сократить, и изменить формат, и даже объединить с чемпионатом Украины. Но это не решит проблему таких клубов, как «Тамбов», например. Они появляются и исчезают каждый год: исчез «Амкар», в свое время плакала «Томь» из-за нехватки денег, теперь «Тамбов».