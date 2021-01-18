ГлавнаяНовости

Депутат Лебедев: «Нужно оставить в чемпионате 6-8 клубов»

18 января 2021, 15:02

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался о возможном изменении формата РПЛ.

С точки зрения болельщика это будет интересно: 6 команд борются за чемпионство, мы увидим много топовых матчей. Клубам это тоже пойдет на пользу — игры с равными по силам соперниками способствуют развитию клуба и игроков.

Трудно сказать, как это будет. Изменение формата обсуждается уже очень давно: хотели и сократить, и изменить формат, и даже объединить с чемпионатом Украины. Но это не решит проблему таких клубов, как «Тамбов», например. Они появляются и исчезают каждый год: исчез «Амкар», в свое время плакала «Томь» из-за нехватки денег, теперь «Тамбов».

Если хотите, чтобы у клубов РПЛ не было финансовых проблем по ходу сезона, нужно оставить в чемпионате 6-8 клубов. А так, любой клуб, который будет подниматься из ФНЛ в РПЛ, подвержен риску нехватки денег. РПЛ — другой финансовый уровень, а ситуация в нашей стране и экономика в мире не способствует тому, чтобы кто-то вкладывался в футбольные клубы.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:38
всё же надо и мозг включать
tamerlan71
tamerlan71
18 января в 21:49
Сказочный депутат.
sir_Alex
sir_Alex
18 января в 21:27
Со временем так и будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 января в 18:37
Некоторые "эксперты" от футбола с ЖД уклоном не хотят почитать официальные документы о структуре ПФК ЦСКА. У Гинера 25% акций клуба , т.е. он собственник. Далее. Он Президент клуба _ все оперативное управление в его руках. Он зам . председателя Совета директоров ( выборная должность). Ещё около 15 % акций ПФК у X-hjldinga , около 20% у концерна USM ( структура Усманова). Так что ВЭБ владеет около 50% акций и активно продает их частному инвестору. Так что уже в этом году ПФК ЦСКА будет полностью частным клубом в совместной собственности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Suinsi (раскрыть)
18 января в 18:30
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
    18 января в 18:29
    ЦСКА давно уже принадлежит государственной конторе! Гинер это очень долго скрывал, но тайну не утаишь. Сейчас же ЦСКА уже официально принадлежит госкомпании, а Гинер наёмный работник, которого при желании можно уволить.
    Но некоторые до сих пор не воспринимают эту реальность.
    Suinsi
    Suinsi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 января в 18:26
    Нужно уходить от финансирования Почты России, самой нищей бюджетной организации в стране.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
    18 января в 17:47
    С удовольствием отвечу. ВЭБ владеет около 50 % акций ПФК ЦСКА. А финансирование деятельности клуба осуществляют X-holding , концерн USM (бизнес структуры Усманова) и Гинер ( у него 25 % акций клуба.) Все трансферы и текущие расходы покрывают частные инвесторы. К сожалению у Зенита, Динамо, Локо, и др. 100% госфинансирование. От этого надо уходить. Когда ВЭБ продаст свою долю акций, то ЦСКА будет на 100% частным клубом.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 января в 17:17
    Депутат 1/6 части земли во всей красе, у нас дума будет больше всей РПЛ
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 января в 17:12
    И куда же ваш ЦСКА денется? Или вы до сих пор частные и ВЭБ не при чем?
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ stachel (раскрыть)
    18 января в 17:11
    Просто так ничего не вырастит, если над этим не работать. Просто изменение количества команд ничего не поменяет
    stachel
    stachel
    18 января в 16:27
    8 - это перебор, а 12 - оптимально РПЛ. И уровень ФНЛ тоже вырастет, т.к. возрастет конкуренция на верху таблицы. Объективно, вырастет уровень как РПЛ, так и ФНЛ. Отсюда непонятна волна критики.
    Анд-м
    Анд-м
    18 января в 16:20
    Совсем кукухой поехал. 🙃
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 января в 16:16
    Очень верно подмечено, что мы и за сокращение количества депутатов. Толку нет, оставить 10 самых умных и всё.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ ДСА (раскрыть)
    18 января в 15:53
    Есть подозрение, что если нынешние управляющие органы исключить из мозаики страны, то как минимум хуже не станет.
    ДСА
    ДСА
    18 января в 15:50
    Нужно депутатов оставить 60-80 человек, будет экономия.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    18 января в 15:40
    Если оставить 6, как предлагает сынуля Жириновского, то его любимый Локо будет за бортом. Он видно давно в таблицу не заглядывал. Надо не декларациями сокращать, а запретить госфинансирование , оставив только частные клубы. Госклубы типа Зенита, локо, Динамо, Ростова, Рубина выкупят довольно быстро и те , что останутся пусть и играют. Зачем тянуть за уши за счет бюджета. Профессионалы должны зарабатывать. Другого пути нет.
    mihaluch
    mihaluch
    18 января в 15:30
    Нужно оставить два клуба и пускай они играют.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    18 января в 15:21
    Опять после пивной берут интервью.
    Cat01
    Cat01
    18 января в 15:19
    Можно ещё меньше..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 января в 15:15
    Кто скажет меньше? Пиар полным ходом...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 января в 15:04
    Нужно оставить 12
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100