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Мурзагулов: «Давайте сократим чемпионат до двух команд»

18 января 2021, 14:29

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном изменении формата РПЛ.

Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.

А если серьёзно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки. Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьём футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя.

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Брулин
Брулин
18 января в 19:56
Можно круче: чемпионат Москвы и чемпионат Питера с фармклубами. А потом матч за суперкубок между победителями
Faustello
Faustello
18 января в 17:04
Мирзагулов:
- нужно больше бюджетов!!!
Project Pandora
Project Pandora
18 января в 15:49, ред.
По-мне, так можно вообще закрыть эту лавочку. Мировой футбол этого даже не заметит, совсем.
mihaluch
mihaluch
18 января в 15:36
Согласен с автором полностью.
drug01
drug01
18 января в 15:21
Оставить Зенит и Спартак!!!
sv_1969
sv_1969
18 января в 15:01
Надо убирать госденьги из футбола...
ДАША Д
ДАША Д
18 января в 14:48
Уфу такое изменение регламента точно затронет.
Zimka
Zimka
18 января в 14:42
Нужно увеличить до 75 команд, 10 вылетают в низший дивизион, а 45 банкротятся и вылетают в трубу (20 по ходу чемпионата, а 25 после завершения), пока не уберут лимит и тем самым зарплаты не начнут снижаться расширять просто некем, тоже Торпедо не хочет в РПЛ из-за финансов.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
18 января в 14:38
Что за глупость? 16 клубов нет для РПЛ, а он ещё и про увеличение говорит, типа зрелищность выше станет. Ну да, ну да, ведь 17-18 команду будут по 6-0 выносить, а после первого круга они вообще снимутся с чемпионата, денег не хватит отыграть весь сезон.
shlomo
shlomo
18 января в 14:31
Да а чё....в нашем дурдоме все может быть...
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